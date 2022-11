La Reina Letizia sigue apostando por su estilo más juvenil y le roba a la Infanta Sofía este vestido de su armario

Y a nosotras no nos puede gustar más. Porque la baja por maternidad de la estilista de la Reina Letizia nos está haciendo que veamos sus looks más arriesgados en los últimos tiempos y a nosotras no nos puede gustar más. Que la Reina se empodere más que nunca con espaldas al descubierto, aperturas en las faldas y ahora robando un vestido del armario de su hija pequeña, la Infanta Sofía. Pero no es la primera vez que la Reina Letizia comparte vestimenta con sus hijas. Y esta vez ha sido porque los Reyes de España han abierto las puertas del Palacio Real de Madrid para un almuerzo en honor al presidente de Paraguay.

Para este almuerzo la Reina Letizia ha recuperado un vestido de Carolina Herrera que la Infanta Sofía estrenó el año pasado en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias. Un diseño de lo más romántico y femenino, vaporoso, con discretos topos, jaretas en la parte superior y falda con vuelo a ras de rodilla. ¿Lo que más nos ha gustado? Las mangas ligeramente transparentes, abullonadas y cinturón atado a un lado. Un vestido que en su momento costaba 690 euros.

MADRID, 03/11/2022.- El rey Felipe VI y la reina Letizia ofrecen almuerzo en honor al presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la primera dama Silvana López Moreira en el Palacio Real en Madrid, este jueves. EFE/ Chema Moya FOTO: chema Moya EFE

Y a nosotras no nos puede gustar más que la Reina Letizia apueste por un estilo juvenil y comparta looks con sus hijas.