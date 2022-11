Nos vamos directas a Zara hombre a por esta cazadora de cuadros que las mujeres de 50 años llevan con vestido de punto y botas altas

Es una de las cosas que más nos gusta de Zara, que tanto puedes ir a fichar nuevas prendas en la sección de niños o en la de hombre, porque nuestra lista de deseos no solo está en la sección de mujer de Zara. Y Carmen Gimeno nos lo acaba de dejar claro con este look de viernes que se acaba de marcar con todo ese rollazo que ella tiene en cada uno de sus estilismos. Porque un viernes no empieza del todo sin el outfit de Carmen Gimeno. No podemos negar que últimamente las influencers y celebrities de más de 50 años se han convertido en nuestra mayor fuente de inspiración y en las que más buscáis también vosotras, las lectoras. Porque ellas tienen toda esa elegancia de la moda eterna que unen con las nuevas tendencias, y eso nos encanta. Por eso, las influencers de más de 50 años se han convertido en el último año en un gran reclamo en España por su alto demanda. Y Carmen Gimeno es un gran ejemplo de ello porque siempre le da ese toque casual que tanto nos gusta a todos sus looks, ya sea con zapatillas o como ahora con una cazadora de Zara hombre que seguro que se agota en las próximas horas como todo lo que ella luce en su cuenta de Instagram.

¿Cuántas veces habéis comprado en Zara hombre para vosotras? Yo confieso que lo último han sido unas gafas de sol, pero el pasado otoño también una bomber que poco después también lució Victoria Federica en su cuenta de Instagram. Porque quedarnos solo en la sección de mujer es un error, porque en la de niñas y en la de hombres se encuentran verdaderas maravillas.

Cazadora doble faz cuadros, de Zara hombre (69,95 euros)

Cazadora cuadros. FOTO: Zara

Una cazadora de cuadros de Zara hombre que Carmen Gimeno ha combinado con un vestido midi de punto blanco y unas botas altas a tono.