Victoria Federica se adelanta a la Navidad y se va de cumpleaños de influencers con el top de lentejuelas de Zara más sexy

Qué no pare la fiesta. Eso es lo que debe pensar Victoria Federica, y más con el cambio de hora que hemos tenido una hora más para estar de fiesta o para dormir. En mi caso para dormir, que si no quién se levanta a las seis para traeros todos los looks de fiesta de nuestras influencers y de Victoria Federica. Eso sí, es un fin de semana que son primas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía estaban triunfando junto a su tía, la Reina Letizia, ella estaba de cumpleaños de la influencer Marta Díaz en Madrid. ¿No lo conoces? Marta Díaz es una de las instagramers y tiktokers más exitosas de nuestro país. La joven ha sabido hacerse un hueco en el sector de las redes sociales y gracias a su trabajo y su naturalidad se ha convertido en fuente de inspiración para muchas chicas de todo el mundo, esta noche ha celebrado su 22 cumpleaños en Madrid y además, es la novia de Sergio Reguilón, futbolista del Atlético de Madrid. Que ya sabemos que nuestra royal no se mueve en malos círculos. Y en este cumpleaños por todo lo alto en Madrid, con mucha lentejuela, Victoria Federica se ha adelantado a la Navidad con este top de lentejuelas nueva colección de Zara que nosotras también nos podemos comprar este mismo domingo.

Victoria Federica en el cumpleaños de Marta Díaz. FOTO: @vicmabor

Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta; una realidad tan apabullante que, de hecho, podría desmerecer el término y resultar más conveniente hablar de clásicos festivos en general, y clásicos festivos navideños en particular. Vaya, que cada vez que llega diciembre, pero vamos, después de ver a Victoria Federica con este top de lentejuelas de lo más sexy de Zara, no vamos a esperar a que llegue Navidad para estrenarlo de fiesta en Madrid.

Un top de escote halter de lentejuelas de Zara que ella ha combinado con unos pantalones negros fluidos, maquillaje marcado en los ojos y su melena larga suelta y ondulada.

Top halter lentejuelas, de Zara (29,95 euros)

Top halter lentejuelas. FOTO: zara

Estamos hablando de este top de escote pico y cuello halter con detalle de aplicación de lentejuelas y tejido drapeado con bajo asimétrico y cierre en espalda con lazada en tejido combinado a tono.