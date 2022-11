Estas son las marcas que tienes que conocer si eres un amante del estilo francés

Hemos dedicado muchos de nuestros artículos a hablar sobre uno de los estilos más envidiados y admirados del mundo, el de las mujeres francesas. Y es que las que nos dedicamos a la moda sabemos que sobre esta “rara avis” han corrido ríos de tinta para conseguir de alguna manera dilucidar que las hace tan especiales y únicas, y cuáles son las claves para conseguir un estilo atemporal que no solo no pasa de moda, si no que parece mejorar con el paso del tiempo, pero eso sí, también es capaz de introducir nuevas tendencias junto con prendas básicas. En esta búsqueda hemos hablado de prendas concretas, de combinaciones de colores y hasta de las musas más emblemáticas, tanto las antiguas como Jane Birkin o Brigitte Bardot como las más nuevas surgidas a raíz de Instagram. Y por supuesto también hemos hablado de las marcas más emblemáticas del mundo de la moda que son sinónimo de lujo y Alta Costura, como Chanel, Dior o Saint Laurent.

Pero, ¿qué pasa realmente con las marcas de la calle? ¿Acaso las francesas solo visten con ropa de lujo que al resto de los mortales los resulta inasequible? Por supuesto que no. En panorama de la moda gala está repleto de pequeñas marcas con precios asequibles que son realmente las más usadas por nuestras chicas francesas favoritas, y aquí te vamos a enseñar cinco de ellas:

ROUJE

En los últimos años se ha convertido en todo un referente del estilo francés. Su fundadora, la influencer Jeanne Damas ha hecho de las blusas cruzadas y femeninas, los vestidos de flores, los cárdigan de punto grueso y los pantalones de cintura alta su uniforme diario.

MUSIER PARIS

Creado por la influencer francesa Anne-Laure Mais, más conocida en el mundo digital como Adenorah, ofrece básicos del estilo francés pero siempre con un punto renovado y atrevido.

MARCIA

Si en las últimas temporadas no has parado de ver vestidos con aberturas casi imposibles a los lados esta marca parisina es la culpable. Sus diseños han formado parte incluso del vestuario de la francesa Camille en “Emily en París” y sus diseños han llegado a Zara en forma de mil y una versiones.

SÉZANE

Para muchas, esta marca es sin duda el lugar perfecto donde encontrar ropa de diario de calidad, buen precio y muy muy francesa. Especialmente famosos son sus bonitos y románticos jerséis.

MAJE

Sin duda uno de los destinos más adecuados para encontrar ropa de ocasión formal pero con un punto rock, así como básicos más elegantes para ir a la oficina o tus fines de semana. Esta marca sabe lo que le gusta usar a la gente en el día a día y le da a cada uno de esos artículos un toque extra.