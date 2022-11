Todas las mujeres empoderadas queremos la sudadera más rompedora (y rebajada) de Ana Milán para llevar con leggings de piel

Ana Milán no deja de inspirarnos con sus looks, y lo ha vuelto a hacer. Si el otro día fue el vestido elegido para celebrar su cumpleaños, o el vestido naranja para ser la invitada perfecta de boda de otoño o a cualquier evento de noviembre, hoy es la sudadera para todas las mujeres empoderadas. Porque una sudadera negra siempre te soluciona todos los looks y más si es con un mensaje tan potente como la de Ana Milán, ‘Fokin Tigresa’. Una sudadera de la marca española Lucía Be, de la que en la redacción de Lifestyle somos muy fans y la actriz también. Porque para estos días fríos no hay nada mejor que una sudadera calentita como está para llevar con leggings de efecto piel hasta esta noche para celebrar Acción de Gracias. ¿Lo mejor? Que además de ser preciosa y calentita, está rebajada por el Black Friday.

Los leggings de piel son los que no te querrás quitar este otoño 2022 ni en invierno porque son elegantes, nos permiten ir cómodas y aportan originalidad a cualquier look. Ajustados y con estribos en el pie, ya se han convertido en un básico de armario de las mujeres con más estilo de las redes sociales. Desde Amelia Bono y ahora Ana Milán. Previamente vimos cómo protagonizaron colecciones de firmas de la talla de Jacquemus o Isabel Marant, que anunciaron el regreso de esta prenda que ya triunfó en los años 80 y que ahora ha inundado el street style. Vuelven cada otoño y ahora Ana Milán dice que los vamos a llevar hasta que empiece 2023.

Sudadera negra Fokin Tigresa, Lucía Be (23,97 euros)

Sudadera Fokin Tigresa. FOTO: @luciabe

Una sudadera que Ana Milán ha combinado con una camisa debajo, leggings negros de efecto piel, gabardina en color camel y unos botines negros. Un look perfecto para estos días de lluvia que estamos teniendo en Madrid.