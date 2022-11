Territorio hostil

No hay nada como la moda para dividir a las RR. SS. Y es que se trata de las industrias que más consiguen polarizar al personal que habita internet. A veces creo que los diseñadores lo saben y lo hacen adrede. Me imagino a Glenn Martens levantándose de la siesta pensando: “Voy a diseñar una microfalda para Diesel, que parezca un cinturón de cuero ancho y vuelva loca a la gente de TikTok”.

Diesel FOTO: La Razón (Custom Credit)

Esta prenda es real. Es tan real que la fotografiamos este mes en el editorial de moda que realizamos con Valentina Zenere. La he tenido en mis manos. Es de cuero y parece un cinturón. ‘A priori’ fue creada como pieza de desfile. Cuando se puso a la venta, hubo bastante demanda, a pesar de su elevado precio (unos 1000 euros, dependiendo de la plataforma de venta ‘online’). Se convirtió en un accesorio de culto entre las ‘fashionistas’. Entonces no tardaron en aparecer las opiniones no solicitadas de los policías de la moda. Para que nos entendamos. En el mundo de la hostelería, dejas un comentario en Trip Advisor. En el de la moda, las reseñas se hacen a modo de video en TikTok. Entre los videos más virales, el de una usuaria que explicaba que no solo la falda de cuero era demasiado rígida, sino que no se podía sentar con ella y que no le tapaba el glúteo. Yo no sé que parte de “microfalda cinturón” no había entendido. En los comentarios, muchos la apoyaban, otros la insultaban. Quién iba a decir que un trozo tan diminuto de cuero iba a tener tanto ‘engagement’. ¿En qué momento alguien pensó que una prenda elaborada para pasarela tenía que tener obligatoriamente un uso practico en la vida real? A estas alturas de la película todavía existe gente que denuncia a las marcas por hacer algo que consideran no útil para ellos. Y se lo toman como un ataque personal. La lógica indica que si algo no te gusta, no lo compres. ¿Qué lógica indica que tienes que increpar a un diseñador por hacer algo que no encaja en tu estilo de vida? Uno de mis sueños es el de pasar un día en el departamento creativo de Balenciaga, esperando que coincida con un momento de genialidad de Demna (su director creativo) en el que esboce alguno de sus ya famosos accesorios destrozados. Es otro de los temas de conversación fetiche de la parte ‘fashion’ de TikTok. Que si las zapatillas están rotas (que se lo digan a Golden Goose), que si la sudadera está manchada, que si la camiseta lleva agujeros, que quién va a pagar más de 2000 euros por un bolso que parece una bolsa de basura. Nadie os obliga a comprarlo. Dejad vivir a la gente que disfruta dándole al botón de “añadir al carrito”. Los ‘trolls’ de la moda son casi peores que los ‘haters’ de Twitter.

Julia Fox FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ahora existe una nueva corriente ‘antisistema del lujo’ que fomenta comprar ropa ‘vintage’. Hasta ahí todo bien, por eso de la moda circular y tal. Pero ellos no lo hacen por el bien del planeta, lo hacen para ‘break the system’ o romper el sistema. Argumentan que los diseñadores actuales no inventan nada nuevo. Que os directores creativos hoy en día compran ropa ‘vintage’, fusilan los patrones y los hacen suyos. Y que, entonces, no hace falta desembolsar grandes cantidades de dinero e invertir en lujo, lo que hace falta es cultura de moda para saber qué prendas han copiado y buscarlas en tiendas de segunda mano. Al final todo se resume en un tema de practicidad. ¿Tienes tiempo para hacer un máster de patronaje y recorrerte las tiendas de segunda mano de tu ciudad? Si alguien sabe de dónde copió la firma italiana Valerievi el vestido que lució Julia Fox en los CFDA, que me mande un DM. Lo veo muy práctico.