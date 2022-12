¿Dónde se retoca Begoña Gómez? Estos son los tratamientos de belleza de la mujer de Pedro Sánchez

Cuando hablamos de personajes públicos que se convierten en referente de muchos, no podíamos dejar escapar nombres como la Reina Letizia o Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de nuestro país. Pero, eso no es todo, es que los retoques estéticos de la mujer del Presidente interesan y todas quieren saber dónde se lo hace y qué se hace para lucir una piel tan radiante, a lo Carmen Lomana y brillar en cada una de sus apariciones públicas. ¿Alguna vez os habéis preguntado el secreto de la piel de Begoña Gómez? Sin duda, es todo un misterio el nombre de su médico estético de cabecera, pero… ¡le queda genial! Eso sí, os vamos a desvelar algunos de los retoques que se hizo la primera dama y que ayuda a rejuvenecer el rostro.

Begoña Gómez y la Reina Letizia durante la Cumbre de la OTAN FOTO: Jesus Briones GTRES

Hay veces que para mejorar la salud de nuestra piel no se necesita entrar en un quirófano y desde que existen los retoques estéticos menos invasivos, las celebrities, incluida la Reina Letizia, acuden a ellos para mejorar su aspecto físico, sin necesidad de hacer un post-operatorio (si no tienes una operación de cirugía estética, obviamente). Pero, en este caso, Begoña Gómez, habría decidido elegir la inyección de vitaminas en sus rostros para darle vitalidad, luminosidad y glow a un rostro que lucía muy apagado, allá por 2019. Parece que han pasado muchos años, pero, es así, la mujer de Pedro Sánchez, aprovechó para dar un cambio de look un año antes de la pandemia de la Covid-19 y sin duda, ha sido un éxito. De hecho, ya la pudimos ver como una anfitriona espectacular, en la Cumbre de la OTAN en Madrid con un diseño rosa para la cena en el Museo del Prado, donde lució una piel estupenda y con ganas de ser mostrada.

Begoña Gómez en la cena del Museo Del Prado para los líderes de la OTAN FOTO: A. Ortega. Pool Europa Press

Durante estos últimos años, nuestro rostro se ha ido apagando por culpa del uso de la mascarilla, retenía poco colágeno, perdía luz e hidratación natural y, si fuiste lista, como Begoña Gómez, podrías haber hecho algún retoque estético con ácido hialurónico y elevado los pómulos, como ya confirmaba Pilar Eyre, este verano. Sin duda, a Begoña Gómez, los pequeños retoques estéticos le han quitado años de encima y le han convertido en una digna embajadora de nuestro país. De hecho, cuando hace sus apariciones públicas, interesa su look, su maquillaje y su forma de ser, por algo será.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Ciudad del Vaticano FOTO: CLAUDIO PERI EFE

Ser referente de masas no es fácil pero, si los retoques estéticos te ayudan a tener una piel más bonita, inspírate en Begoña Gómez.