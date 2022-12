A la Navidad solo le pedimos la blusa lazo (rebajada) de Tamara Falcó para ser la reina de todas las fiestas

Ya solo quedan 23 días para Navidad y Tamara Falcó lo sabe. Todos abriendo nuestros calendarios de Adviento y en nuestra cabeza solo suena Mariah Carey y todos esos villancicos que os podéis imaginar, mientras no dejamos de pensar en las botas altas de Paula Echevarría para nuestras cenas y comidas navideñas. Y entre esos estilismos, ha sido Tamara Falcó la que nos ha inspirado (muy mucho) con su último look en ‘El Hormiguero’. Porque ya sabéis, que los jueves por la noche son sinónimos de tertulia de actualidad y con ello, de enamorarnos de los estilismos de Tamara Falcó y Nuria Roca. Y este jueves no podía ser menos. Porque hemos tenido un flechazo de amor profundo con esta blusa lazo de la colección de TFP para Pedro del Hierro y la necesitamos en nuestra vida y armario. Así que, Papá Noel y Reyes Magos, ya sabéis que nos podéis regalar y además está con descuento.

Porque ya os lo avisamos hace uno días con Carmen Lomana, las blusas con lazada han vuelto a nuestras vidas. Y Tamara Falcó es un buen ejemplo de ello. Esta es la pieza imprescindible para conseguir elegancia suprema, su camaleónica esencia la convierte en la base de estilismos de invierno. Kamala Harris y Kate Middleton las eligen como su base de estilo para acudir a eventos de gran magnitud, y a nosotras nos traslada a la estética más ‘preppy’ de Blair Waldorf en Gossip Girl o también a ‘Emily en París’. Ahora, el estilo de la joven del Upper East Side vuelve más fuerte que nunca amparado por las pasarelas internacionales y en esta temporada Otoño/Invierno 2022-23, son muchas las firmas que proponen proseguir el legado que ya se inició este año y que ha hecho que prendas de inspiración preppy como camisas de cuello victoriano, chalecos de punto o vestidos babydoll.

Stories de Tamara Falcó con su look en 'El Hormiguero'. FOTO: @tamara_falco

Regalo blusa lazo, de TFP by Pedro del Hierro (132 euros)

Regalo blusa lazo. FOTO: TFP by Pedro del Hierro

Una blusa camisera en tejido de lurex abambulado con abertura frontal con botones, manga larga con ligero volumen y lazo de organza que Tamara Falcó ha combinado con una falda de terciopelo también de su colección especial para Navidad, inspirada en su infancia.