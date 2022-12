Paula Echevarría ha hecho que nos olvidemos de todos los vestidos de Navidad por estos vaqueros de Mango con brillos

Paula Echevarría se ha pasado el juego de la moda esta semana, ya no hay dudas. Estamos a sábado y algunos de los mejores looks de la semana nos los ha dejado la actriz asturiana, pero no solo los mejores looks, también todos aquellos caprichos de moda de los que nos ha hecho enamorarnos. Primero fueron las botas muy altas de Paula Echevarría, después las botas UGG mini y ahora estos vaqueros de brillos de la nueva colección de fiesta de Mango. Unos jeans que son perfectos para todas las comidas y cenas navideñas que tenemos estas semanas, cuando tan solo faltan 22 días para que nos sentemos a celebrar la Navidad con nuestra familia. Porque si las lentejuelas son máxima tendencia para este invierno 2023, los vaqueros con brillos de Mango van a hacer que nos olvidemos de todos los vestidos de lentejuelas por nuestros nuevos jeans de fiesta que nos ha descubierto Paula Echevarría.

Porque los vaqueros han sido una de las grandes tendencias de este año 2022, y ahora que se termina, sabemos que van a seguir triunfando en 2023. Porque si hay algo que nunca falla en el armario de las que más saben de moda, son un par de vaqueros, y estos con brillos de Mango que ya ha estrenado Paula Echevarría con un top de H&M son todo lo que necesitan nuestras fiestas.

Porque los vaqueros con brillos han llegado a Mango para quedarse con nosotros todo esta Navidad, y aunque los de Paula Echevarría aún no están a la venta en la web de Mango si que los hemos encontrado en un look con un top de lúrex. Y también los hemos encontrado en Zalando.

Vaqueros rectos Party, de Mango (59,99 euros)

Vaqueros brillos. FOTO: mango

¿Ahora nos entendéis? Por eso acabamos de sentir un flechazo de amor al ver el lookazo de viernes noche que se ha marcado Paula Echevarría para salir con sus amigos. Porque estos vaqueros de brillos de Mango visten más que cualquier vestido de lentejuelas.