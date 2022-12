Cómo preparar la mesa perfecta de Navidad y ser mejor anfitriona que Isabel Preysler

Si algo nos gusta cuando llega la Navidad es la decoración de nuestro hogar, hacer que nuestra casa sea el paraíso de la Navidad y donde el espíritu navideño, no se abandone hasta los últimos días de las fechas más festivas, es decir, hasta después del Día de Reyes. Pero, ¿cómo podemos preparar una mesa perfecta e ideal para ser la mejor anfitriona? Hemos hablado con una experta que nos dará los mejores tips para convertirnos en Isabel Preysler durante la Navidad.

Hablar con expertos en decoración siempre nos ayuda a mejorar nuestra representación navideña durante los días más festivos del año. Por ello, charlamos con Marta Figar, CEO y fundadora de la empresa de decoración Katira.es, con la que hablamos sobre los estilos de decoración para Navidad, la importancia de la decoración de una mesa y las gamas cromáticas que debemos usar para ello.

Ideas de decoración para tu mesa en Navidad FOTO: pexels

Depende de las tradiciones de cada casa, la decoración de las mesas de Navidad es algo muy personal y atractivo de cada hogar. De hecho, hay familias que todos los años, a la misma hora, comienzan a decorar los lugares donde comerán durante la cena de Nochebuena o Nochevieja pero, ¿cómo es de importante?: ‘‘Lo más importante es que haya una armonía entre todos los elementos de la mesa, no volverse loco y no recargar mucho la mesa. La vajilla y la iluminación son lo más importante para mí, pero si no cuentas con una vajilla más especial para estas ocasiones, entonces céntrate en desviar la atención a la mantelería, arriesgándote más con individuales bordados a mano o de ratán, y siempre termina con una buena decoración floral’', comenta la experta. Sin duda, estamos de acuerdo que hay que tener en cuenta muchos factores para hacer que la armonía de nuestra mesa, brille con luz propia.

Pero, otro de los factores, es la gama cromática en la que debemos o queremos trabajar cuando creamos una mesa para Navidad, ¿nos arriesgamos o continuamos con lo tradicional? Dependerá mucho de lo que estemos buscando transmitir: ‘’Para el día de Navidad me encanta utilizar tonos verdes y rojos, quizás incluir algunos elementos tartán, y contrastar con el blanco. No pueden faltar candelabros y velas de colores de distintos tamaños y formas, y unos crackers navideños para agregarle diversión a la mesa’', explica. Aunque pueda parecer tradicional, amamos el rojo y el verde para diseñar nuestra mesa de Navidad y nos sentimos como en una película navideña todos los días hasta final de año.

Eso sí, hay solo una regla en la decoración de las mesas de Navidad, en Nochebuena y Nochevieja hay diferencias y nuestra experta nos lo deja claro: ‘‘Para mí no tienen nada que ver, en Nochebuena ponemos una mesa más tradicional, clásica, con piezas más especiales de porcelana, un ambiente más elegante. Por otro lado, en Fin de Año, lo asociamos más a la diversión y celebración y utilizamos tonos más dorados, plateados’’, concluye.

Ahora es el momento de llevarlo a las mesas de nuestras casas y jugar con nuestras familias a decorar la mejor mesa de Navidad de tu ciudad.