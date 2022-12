Un vestido de Zara, tres looks: una estilista nos da las claves para vestir en todos tus eventos navideños

Damos oficialmente el pistoletazo de salida a la época más festiva del año, y también a la que más compromisos implica. Es por ello que en estas fechas, encontrar looks adecuados para cada ocasión puede ser mucho más complicado de lo que piensas. Además, hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de comprar, como es el hecho de no comprar de manera compulsiva, si no de realizar una compra consciente. Y esto, ¿qué implica? Pues que se trate de prendas que realmente usaremos en más de una ocasión, y a la vez que sean prendas de calidad en las que realmente merezca la pena invertir.

Es por eso que Zara siempre nos parece el sitio perfecto para encontrar prendas versátiles y bonitas que nos acompañen a ser posible en más de una temporada. Y por ello hemos encontrado un bonito vestido lencero en color negro, satinado y con detalles de encaje, que además de ser un básico atemporal, puede combinar con muchas más prendas de tu armario de las que te imaginas. ¿Qué cómo?

Pues para responder a esa pregunta hemos querido hablar con toda una experta con más de 9 años de experiencia internacional en la industria de la moda, la estilista Lara Ontiveros, quien nos ha creado tres looks diferentes con el mismo vestido de Zara como epicentro para alguno de los compromisos que podemos tener esta Navidad.

Vestido satinado encaje, de Zara (39,95 euros)

Vestido satinado encaje, de Zara FOTO: Zara

COMIDA CON AMIGAS

Pendientes de acero plateados, de Parfois (15,99 euros)

Pendientes de acero plateados, de Parfois FOTO: Parfois

Saddle bag de piel color burgundy, de Leandra

Saddle bag de piel color burgundy, de Leandra FOTO: Leandra

Cazadora de cuero, de The Kooples (395 euros)

Cazadora de cuero, de The Kooples FOTO: The Kooples

Jersey básico punto cuello Perkins, de Zara (22,95 euros)

Jersey básico punto cuello Perkins, de Zara FOTO: Zara

Para una comida con amigas, saca tu lado más rockero combinando este vestido lencero con una cazadora de cuero, y añade un jersey gris debajo para darle un toque más casual.

CENA FAMILIAR

Merceditas Margaret, de Flabelus (84 euros)

Merceditas Margaret, de Flabelus FOTO: Flabelus

Collar de plata Zaza, de PdPaola (89 euros)

Collar de plata Zaza, de PDPAOLA FOTO: PDPAOLA

Cárdigan largo punto calado, de Mango (69,99 euros)

Cárdigan largo punto calado, de Mango FOTO: Mango

En una cena familiar, puesta por un cárdigan largo en un tono neutro y añade color en los zapatos. Para los accesorios, ¡menos es mas! Deja que el encaje sea el protagonista.

NOCHEVIEJA

Pendientes columpio brillos, de Sfera (9,99 euros)

Pendientes columpio brillos, de Sfera FOTO: Sfera

Zapatos de piel brillante con pulsera, tacón ancho y plataforma, de Ángel Alarcón (120 euros)

Zapatos de piel brillante con pulsera, tacón ancho y plataforma, de Ángel Alarcón FOTO: Ángel Alarcón

Bolso de fiesta con detalles de flecos, de Laila Alen (69 euros)

Bolso de fiesta con detalles de flecos, de Laila Alen FOTO: Laila Alen

Para Nochevieja, combina tu vestido negro con zapatos de tacón ancho pendientes grandes que puedas combinar con todo y un bolso de flecos o lentejuelas para dar textura a tu look, ¡serás la reina de la fiesta!