Este es el top de fiesta que parece de Alta Costura y cuesta menos de 30 euros

Todas las que amamos la moda y concebimos esta como una forma de arte y de fantasía, encontramos en esta época del año una especial devoción a las nuevas propuestas que vemos en tiendas. Y es que justo antes de la Navidad, incluso las marcas más claramente posicionadas hacia el minimalismo, y que raras veces se salen de prendas básicas o de fondo de armario (algo que por supuesto está más que bien y que defendemos fervorosamente) parecen darse una pequeña licencia durante este mes y arriesgarse con prendas que si bien no se salen mucho de su estilo, raramente podremos encontrar entre sus perchas el resto del año. Y si eso pasa en las tiendas más serias imagínate en las de más. Una amalgama de brillos, lentejuelas, pedrerías, perlas, terciopelos, brocados, jacquard, lurex, plumas, flecos, organzas, metalizados y todo lo que se ocurra parece iluminar las tiendas y por supuesto también tu armario.

Pero es que además de las telas lujosas y los detalles para adornar la ropa, también hay que tener en cuenta que simplemente los patrones -esto es el diseño de las prendas- también se vuelven más atrevidos y originales. Las líneas rectas y pulidas parecen dejarse un poco de lado en favor de volúmenes, volantes, o por ejemplo este año detalles de flores 3D que parecen salir directamente de la ropa y que consiguen darle inmediatamente un aire sofisticado y casi de Alta Costura.

Este detalle de flores lo hemos visto especialmente esta temporada, pero sobre todo según se acerca la Navidad. Además, podemos encontrarlo de mil y una maneras, como en versión discreta en forma de choker hasta adornando algún que otro vestido de fiesta o delicadas blusas de transparencias y plumetti.

Pero como no lo habíamos visto hasta ahora era siendo las protagonistas absolutas de una sola prenda. Hasta que nos hemos encontrado con esta fantasía de top de Bershka. Una flor, con sus pétalos hechos con volantes, que es a la vez un top perfecto para ser la protagonista de cualquier fiesta. Y no solo la flor, si no que además, el top incluye unas tiras para atarlo y dejar la espalda al aire, en color plata brillante, que terminan de darle el toque festivo.

Top chifón flor, de Bershka (29,99 euros)

Top chifón flor, de Bershka FOTO: Bershka

Es perfecto para combinar con unos sencillos vaqueros, americana y zapatos de tacón si no quieres ir demasiado arreglada. Si tu caso es el contrario te animamos a combinarlos con pantalones o faldas en color plata.