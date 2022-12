Estamos obsesionados con la biker negra que Laura Escanes combina con top de brillos y que es ideal para tu cena de empresa

Que Laura Escanes es la chica de moda, todos lo sabemos. Desde que su ruptura con Risto Mejide se convirtiese en el tema del momento (además, de sus presuntas relaciones de amor con otros), Laura Escanes está de actualidad y además, brilla más que nunca. Parece que le ha venido bien y la influencer brilla en cada una de sus apariciones públicas, aunque donde más lo hace es en su perfil de Instagram, donde nos sorprende con cada lookazo que nos deja impresionados. Eso fue lo que pasó en la noche de ayer, Laura Escanes nos tenía preparado un look de lo más ideal para disfrutar de una noche con amigas y estamos deseando copiarlo.

Laura Escanes con biker de Zara FOTO: instagram

Si algo tiene Laura Escanes es estilo y buen gusto para vestir pero, lo que no sabíamos, es que tenía el poder de obsesionarnos con una prenda y que la podríamos combinar con todo. Se trata de la cazadora efecto piel de Zara con la que le ha dado un toque rockero a su estilo y ha convertido un look chic, en uno desenfadado y mucho más fiestero. Sin duda, si algo tenemos que llevar a nuestra cena de empresa es un look cómodo y con el que pasar las horas de fiesta lo más divina posible. Sí, se puede ir cómoda, rockera y perfecta, si no que se lo digan a Laura Escanes con este look de viernes noche.

Cazadora efecto piel, de Zara (39,95€)

Cazadora efecto piel FOTO: zara

La influencer lo ha combinado con un top de brillos en azul para darle un toque de color al estilismo y unos pantalones cargo negro satinados que, además, es muy tendencia en estos meses. Los brillos, las lentejuelas y el efecto piel serán el must para las comidas y cenas de empresas por lo que hay que ficharlos para hacer combinaciones como la de Laura Escanes.