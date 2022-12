Queridos Reyes Magos, necesitamos este abrigo jacquard de Zara para llevarlo con zapatillas españolas como las mujeres de 50 años

En una semana empieza el invierno oficialmente, aunque en Madrid parezca que llevamos ya semanas. No para de llover, cielo gris y frío, y por eso nosotras solo podemos pensar en los looks y en los abrigos más calentitos. Por eso ha sido ver el look de este miércoles de Carmen Gimeno con este abrigo de jacquard de Zara y enamorarnos completamente. Pero no solo nos hemos enamorado de su abrigo, también de sus zapatillas de firma española que nos tienen robado el corazón hace meses. Porque si algo tenemos claro es que las mujeres de 50 años se han convertido en una fuente inagotable de inspiración a la hora de vestir a cualquier edad, y si las botas UGG mini son tendencia, las zapatillas nunca pueden faltar en el armario de las que más saben de moda. Pero no con unas zapatillas cualquiera, si no con las zapatillas españolas con lista de espera que han enamorado hasta al Rey. Y sí, estamos hablando de Yuccs y de su nuevo lanzamiento que se llama Grape Casual.

Y Carmen Gimeno tiene claro que las mujeres de más elegantes de 50 años (como ella) combinan estas zapatillas con todos sus looks, desde faldas midi a abrigos de jacquard y más tendencia que eso. Uno de esos looks que es perfecto para todos los días de invierno y de Navidad que tenemos por delante. De esos que te puedes poner a las ocho de la mañana y que sigue siendo perfecto a las ocho de la noche. El look 24/7 que todas necesitamos en nuestro armario este invierno 2022. Porque las zapatillas son tan tendencia como unas botas altas.

Abrigo jacquard punto, de Zara (79,95 euros)

Abrigo jacquard. FOTO: zara

Y en la redacción de Lifestyle de La Razón vamos a seguir los pasos de Carmen Gimeno y nos vamos a hacer con las zapatillas más exclusivas e innovadoras de la firma de calzado mallorquina Yuccs, las Grape Casual. Un diseño revolucionario confeccionado con piel de uva, sofisticado, elegante y renovado que acabamos de ver que combina a la perfección hasta con los looks más elegantes.

Zapatillas Grape casual mujer, de Yuccs (99,99 euros)

Grape casual. FOTO: Yuccs

Carmen Gimeno deja claro que las zapatillas también se llevan con pantalones de vestir todo el invierno.