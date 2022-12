La sudadera más optimista la tiene Chenoa y es de esta marca española

Cuando se aproxima esta época del año solemos pensar que la única ropa que necesitamos son vestidos de fiesta o prendas lujosas con las que afrontar los días de comidas de Navidad, cenas de empresa o noches de fiesta. Pero pocas veces nos paramos a pensar que seguramente las prendas que más usemos durante estos días, especialmente si estamos de vacaciones, son prendas abrigadas y cómodas con las que estar igual de a gusto en casa que saliendo a hacer recados, decorar el árbol o las tradicionales compras navideñas.

Es por eso que en esta época estamos especialmente atentas a las prendas que se salen del brillo y las lentejuelas, y que además pueden servirnos durante todo el año. Como es el caso por ejemplo de un vaquero, como los diseños con pedrería que te contamos el otro día. un eterno vestido negro, o incluso una sencilla sudadera. Porque si algo nos han enseñado las tendencias del Athleisure y del Normcore es que la ropa deportiva puede convertirse también en un fondo de armario.

Y tenemos la prueba con la sudadera que le hemos visto lucir a Chenoa. Precisamente ella, que convirtió allá por los 2000 el chándal en sinónimo de prenda a la que recurrir cuando no puedes con tu vida, demuestra ahora como una sudadera especial y diferente puede convertir hasta el look más sencillo de vaqueros en algo especial. Algo que demuestra con el original diseño que ha lucido de la firma española Lucía Be, que además de llevar un favorecedor cuello tipo babero, incluye un mensaje de lo más potente: “Survivor”.

Sudadera beige Survivor cuello babero, de Lucía Be (39,95 euros)

Pero no solo puede ser una buena idea para ti, si no que además nos parece el regalo perfecto para hacer a cualquier amiga esta Navidad.