Los pantalones metalizados de Bershka es todo lo que necesitas para no pasar desapercibida en tu cena de empresa

¿Tienes pensado en elegir unos pantalones metalizados para tus noches más deslumbrantes de diciembre? Llegó el momento de elegir el outfit perfecto para tu cena de empresa o quedada con amigas con el que pasarás desapercibida. De hecho, desde que los pantalones metalizados llegaron a nuestras vidas la temporada pasada, muchas fueron las firmas low cost que se pusieron manos a la obra para que esta tendencia llegase a nuestros estilismos y arriesgar con una gran dosis de estilo (más de la que nos caracteriza). En este caso, Bershka nos ha enamorado de su propuesta y nos han entrado ganas de ficharla para todos nuestros looks de Navidad, incluido el de la cena de empresa en la que serás la más envidiada.

Pantalón straight efecto piel metalizado FOTO: Bershka

Si las expertas en moda lo dicen, nosotras también. Los pantalones metalizados son una propuesta de las más arriesgadas del año pero, sin ninguna duda, quién no arriesga, no gana y nosotras con estos pantalones metalizados efecto piel de Bershka, estamos dispuestas a conquistar la Navidad. De hecho, no solo se puede usar para las cenas de empresa, si no que podrás reciclarlo y elegirlo para disfruta de la Semana de la Moda como una gran experta en la materia o algún cumpleaños con amigas. Las prendas metalizadas están de moda y tenemos que incluirlas en nuestros looks para desarrollar estilismos únicos y con grandes dotes de estilo.

Pantalón straight efecto piel metalizado, de Bershka (35,99€)

¿Tienes pensado algún look para tu próxima comida o cena de empresa por Navidad? Elige los pantalones metalizados de Bershka en color plateado y serás la más envidiada. Además, estos pantalones (que parece que vienen del futuro) están pensados para triunfar de la forma más galáctica posible y con un secreto en su interior. Se trata de un diseño recubierto con un 100% de poliuretano y fabricado a base de poliéster y elastano, componentes que harán mucho más cómodos el diseño y que convertirán tu look en un éxito. Y si no sabes combinarlo, Bershka te propone hacer un total look con un top del mismo tejido y diseño o elegir un top negro con brillos que podría garantizar el éxito de tu estilismo en tu próxima cena.

Ahora es tu momento, si estas dispuesta a triunfar y brillar por encima de todo, estos son los pantalones que necesitas en tu armario. Esta Navidad, tú serás la protagonista de la historia con un gran estilismo.