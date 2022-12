Amelia Bono se ha ido de compras a Zara a por el top joya que se lleva con pantalones de piel a las fiestas

Amelia Bono volverá a ser otro año más una de las españolas mejor vestidas. De eso no tenemos ninguna duda, porque da igual que sea para una alfombra roja, para una fiesta, para una cena de amigas o para un día normal de trabajo, ella siempre acierta con todos sus looks. Y siempre siguiendo las tendencias pero con su marcado estilo propio. Por eso no hay semana que no nos cree una nueva necesidad de moda, y esta vez lo ha hecho con el top joya perfecto de Zara para irte de fiesta. Un top joya de Zara que también está en versión vestido, pero que aquí una que escribe, os recomienda que no os lo compréis porque te destroza las medias. Y lo digo por experiencia propia. Pero Amelia Bono, que es la más lista de clase, ha optado por comprarse la versión en top que es perfecta para llevar con pantalones de piel a todas nuestras fiestas y esa se los puso para una noche de fiesta con amigas.

Porque los pantalones de cuero, especialmente en color negro, se vuelven han vuelto imprescindibles este otoño y también lo serán en el invierno que estamos a punto de arrancar. Aunque hablemos una prenda cargada de personalidad, existe un amplio abanico de opciones para combinarlos y Amelia Bono ha optado por hacerlo con este top joya para darle un toque más glamuroso y menos casual.

El principal motivo es que este pantalón no solo es tan versátil como un sencillo pantalón negro de pinzas, sino que añade un toque de gracia a cualquier estilismo y actualiza cualquier prenda que lo acompañe. Y para muestra lo bien que queda con este top joya de Zara.

Top crop seamless joya, de Zara (22,95 euros)

Top joya. FOTO: Zara

Un top de escote redondo y manga larga con el bajo acabado con aplicación joyas que es una fantasía para todas las fiestas de Navidad.