Trucos de nutricionista para comer y no engordar estas navidades

Se acercan unas de las fechas más complicadas del año, si no las más, para cuidar la línea, o al menos si no para mantener una dieta sana y equilibrada. Y es que seamos realistas, en Navidad es muy complicado encontrar el equilibrio entre una alimentación adecuada y evitar darse los tradicionales atracones navideños, que muchas veces no solo son de comida, si no también de alcohol. Es por eso que cuando terminan estas fiestas las inscripciones a los gimnasios suben como la espuma, pero también las dietas exprés, las peligrosas dietas milagro y hasta las visitas al Nutricionista. Pero, ¿qué tal si prevenimos esto en vez de buscar soluciones a “toro pasado”? Pues esto es precisamente en lo que hemos querido centrarnos hoy, en cómo comer de manera saludable en estas fechas para evitar terminar la Navidad con esos temidos kilos de más.

Nada de machacarte en el gym el 8 de enero o de restringir tus comidas al máximo. Lo mejor es encontrar el equilibrio perfecto para que durante estos días podamos permitirnos ciertos caprichos sin tener que sufrir luego por ellos, tanto físicamente como a nivel de salud.

Y para saber cómo hacerlo hemos querido preguntar directamente a una experta, Laura García Ayuso, quien desde hace 12 años trabaja como coordinadora de la unidad de obesidad en Clínica Bruselas, y forma parte del equipo de Allurion, como Consultora Nacional de nutrición. Ha sido ella la que nos ha dado unos sencillos trucos para comer y no engordar en Navidad, y nosotros los compartimos contigo:

-Cuando las comidas o cenas son de picoteos o aperitivos, lo mejor es poner en un plato la selección de lo que queremos comer, así seremos conscientes de la cantidad que vamos a tomar y no ir cogiendo poco a poco sin darnos cuenta de lo que comemos.

-Si podemos elegir, siempre mejor tomar mariscos o embutidos magros, ya que normalmente en estas fechas es algo a lo que se suele recurrir en los menús.

-Evitar aperitivos o comidas muy saladas, te lleva a comer en exceso porque aumenta la sensación de hambre.

-Seguir manteniendo a pesar de las fechas, una correcta hidratación y actividad física.

-Equilibrar las comidas, si tenemos una comida de celebración al mediodía, procuraremos hacer el resto de comidas más ligeras, pero sin pasar hambre.

Sencillos consejos no muy difíciles de llevar a cabo y que pueden ayudarnos de cara a no engordar en estas fechas ni después de ellas, por lo que nuestro consejo es que no los dejes después de Navidad y que los conviertas en rutina.