Nos olvidamos de todos los jerséis navideños feos por el chaleco más fashion de Nuria Roca

Quedan 6 días para Navidad y nosotras solo podemos pensar en sacar del armario todos nuestros jerséis navideños. Aunque tampoco os voy a mentir, hace ya un mes que los he sacado, pero lo bueno es que ahora la gente ya no me mira raro. Eso sí, mucha gente considera que los jerséis navideños son feos, y sí tú eres de las que piensas eso, este chaleco de Sandro que ha estrenad Nuria Roca para su último programa de el año, va a se tu flechazo para empezar la semana. Porque hace ya unas cuantas temporadas que los chalecos de punto se han convertido en los reyes del armario, pero Nuria Roca los acaba de recuperar para el invierno que esta a punto de empezar. Los chalecos se convirtieron en una de las prendas protagonistas el pasado otoño/invierno que, lejos de morir, este invierno vuelven de nuevo. Y no solo lo decimos nosotras, lo han declarado las pasarelas internacionales como Maria Grazia Churi, el universo setentero de Dior, Celine apuesta por las versiones más mini completadas con lazo con aspecto boho, Isabel Marant por los de pelo en formato XXL y Hermès por las versiones más rockeras de cuero. Y ahora Nuria Roca nos ha hecho enamorarnos de este de Sandro. Un chaleco que nos parece perfecto para llevar con botas UGG o botas muy altas.

Los resurgimientos inesperados llevan varias temporadas dominando la moda. Hoy son los chalecos de punto, antaño prenda nerd, de abuelita o seña de identidad de Chandler Bing. Y nosotras nos vamos a olvidar de todos los jerséis de Navidad, por el chaleco de Sandro que acaba de estrena Nuria Roca.

Porque los chalecos de punto pueden ser elegantes si los combinas con una camisa debajo como la presentadora valenciana.

Jersey sin mangas con motivos, de Sandro (215 euros)

Chaleco con motivos. FOTO: Sandro

Se trata de este jersey sin mangas de punto y con cuello de pico, sublimado con un motivo jacquard fantasía.