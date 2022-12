De Paula Echevarría a Dulceida, estas son las mejores vestidas de la alfombra roja de los Premios Forqué 2022

Ya sabéis lo que nos gusta a nosotras una alfombra roja, y no podíamos fallar a la cobertura de la alfombra roja de los Premios Forqué 2022. La última alfombra roja del año que nos deja todos esos looks que tanto nos gustan. Porque comienza la temporada de entrega de premios de cine y televisión. Vienen semanas de reconocer el trabajo que se ha hecho durante el 2022 en esta industria, y la temporada arranca con los Premios Forqué. Y esta noche se celebra la 28ª edición de esta entrega de galardones en Madrid que reúne a muchos rostros conocidos que están posando en la alfombra roja antes de una gala que será de lo más emotiva en homenaje a Verónica Forqué, ‘la sonrisa del cine español’, con motivo del reciente aniversario de su muerte, al cual se unirá su hija María que también está presente esta noche. Pero no solo ella, nosotras también nos hemos fijado en los looks de Paula Echevarría, Dulceida, Clara Lago, Elena Furiase o Esmeralda Pimentel.

¿Las mejores vestidas de la alfombra roja de los Premios Forqué 2022? Aquí van nuestras favoritas.

Anna Castillo de Dior con joyas de Bulgari

MADRID, 17/12/2022.- La actriz Anna Castillo, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué que se celebra este sábado en el Palacio Municipal del IFEMA, en Madrid. EFE/Daniel González FOTO: Daniel González EFE

Alexandra Jiménez de Andrew Pocrid

Alexandra Jiménez, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Toni Acosta de De la Cierva y Nicolás

Toni Acosta, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Elena Furiase

Elena Furiase, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Esmeralda Pimentel con vestido de Balestra y joyas Antiguas Sardinero

La actriz y modelo mexicana Esmeralda Pimentel, presentadora del evento. FOTO: Daniel González EFE

Patricia Montero

Patricia Montero, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Valentina Zenere de Versace

La actriz, cantante y modelo argentina Valentina Zenere, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Olivia Molina

Olivia Molina, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

Silvia Abascal de Marchesa

Silvia Abascal, a su llegada a la gala de entrega de los Premios Forqué. FOTO: Daniel González EFE

*Noticia en constante actualización