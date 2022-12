Paula Echevarría sabe que los zapatos Cenicienta son tendencia esta Navidad con un conjunto de flecos y mucho brillo

Paula Echevarría no para de crearnos necesidades en lo que a zapatos se refiere, primero fueron las botas muy altas de firma portuguesa, luego las UGG mini que todas deseamos y ahora los zapatos Cenicienta más en tendencia que Anabel Pantoja también ha llevado en botín. Porque este invierno nunca es demasiado brillo y más, en estas fechas navideñas en las que estamos. Y Paula Echevarría lo sabe, por eso nos ha dejado el perfecto look para cualquier cena de Navidad con flecos y a lo loca para la tercera semifinal de ‘Got talent’. Porque lo que está claro, es que la actriz asturiana quiere ser nuestra inspiración en lo que a zapatos de fiesta se refiere. Porque los zapatos de brillo son tendencia este invierno y las botas muy altas también. Porque faltan solo 19 días para Navidad, pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Y ahora Paula Echevarría con las botas muy altas de las firma portuguesa de calzado que le ha robado el corazón y también con los zapatos Cenicienta que también llevan Victoria Federica y Anabel Pantoja.

Porque las botas más chonis de brillos, ahora son elegantes y tendencia. Al igual que pasó con las botas blancas, las botas de brillos han subido al cielo de las tendencias este 2022 y en 2023 aún van a tener más protagonismo. Aunque de todos cuantos zapatos pasaron por la pista de baile de la discoteca neoyorquina Studio 54 fueron las pantuflas de Truman Capote los más famosos, pero sobre todo había brillo. Todo ese brillo que ha vuelto esta temporada y Paula Echevarría lo ha vuelto a demostrar con este conjunto de chaqueta y flecos y zapatos de brillos.

En resumen, para esta Navidad el brillo no solo va a estar en los vestidos y en las faldas de lentejuelas, si no también en los zapatos Cenicienta y en las botas muy altas. Palabra de Paula Echevarría.