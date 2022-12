Tamara Falcó se enamora en Navidad de los zapatos más cómodos que las chicas francesas (y hasta ‘Emily en París’) han puesto de moda

Tamara Falcó es una de las grandes protagonistas de este 2022 que está a punto de terminar, de eso no tenemos ninguna duda. Y no solo por sus looks, su ‘nanosegundo en el Metaverso, si no también por sus amorios. Entre la ruptura con Íñigo Onieva, que aún no hemos superado, y ahora su supuesto romance con Hugo Arévalo, nosotras seguimos en shock. Desde las ‘red flags’ que tendría que haber visto en Íñigo y que ahora pueden repetirse en Hugo, hasta su vestido de la venganza o todas sus declaraciones. Ya sabéis que nosotras somos fans de Tamara Falcó, y estamos enganchadas a su vida este año, más que a cualquier novela colombiana. Eso es un hecho. Y cuando pensábamos que no la íbamos a ver esta Navidad, justo empezamos el martes con estas imágenes que nos llegan de Tami celebrando la Navidad en casa de Manolo Falcó. Pero no nos hemos fijado en su vestido midi de amapolas, si no en sus zapatos de tacón cómodo que las chicas francesas aman y que hasta ‘Emily en París’ ha puesto de moda. Y hablando de historias que nos tienen enganchadas, sí, nos hemos visto la tercera temporada de ‘Emily en París’ en Netflix en tres días, y también estamos en shock. Pero tranquilas, que no os voy a hacer ningún spoiler.

Tamara Falcó tiene toda la clase y la elegancia de las chicas francesas que aman la moda, que son casi todas. Y por eso no ha dudado en celebrar la Navidad con los zapatos cómodos con el tacón más especial que nos enamora a todas. Es el caso de las clásicas merceditas con tiras en el empeine y varios centímetros de tacón, o en su versión moderna con la tira en el tobillo. Esas que popularizó la monarquía allá por el siglo XIX, que conquistaron a Coco Chanel décadas después y que ahora Tamara Falcó lleva a la comida de Navidad con su familia.

Tamara Falcó de comida navideña con su familia. FOTO: GAA GTRES

Conocidos como los zapatos Mary Jane, esta temporada se convierten en la propuesta lady más favorecedora que Tamara Falcó lleva con medias para empezar el invierno. Un zapato con puntera cuadrada anudada al tobillo y forrado en satén.