Tamara Falcó pasa de polémicas y se va al concierto de Aitana con los leggings de lentejuelas de Zara para todas las fiestas

Tamara Falcó y Aitana, dos mujeres con el corazón roto en los últimos meses pero que por eso no han dejado de trabajar, brillar y empoderarse. Un muy buen ejemplo para las chicas mas jóvenes de la casa. Y es que Tamara Falcó pasa de polémicas y no quiero saber nada de Hugo Arévalo ni de Íñigo Onieva y anoche se con su hermana y amigas al concierto de Aitana en Madrid. Y las lentejuelas fueron las protagonistas, porque si esta mañana os hablábamos del mono de lentejuelas azules con el que actúo Aitana, ahora es Tami la que acaba de compartir en su cuenta de Instagram su look del concierto con unos leggings de lentejuelas de Zara que todas vamos a querer copiarle para nuestras fiestas de Navidad. Porque sí amigas, mañana ya se celebra la lotería de la Navidad, y mientras esperamos que salga el Gordo, solo podemos pensar en estos leggings de lentejuelas que Tamara Falcó lleva de concierto y nosotras queremos lucir en la cena de Nochebuena, primero con amigos y luego con la familia.

Porque aunque hace unos años acabamos jurando que no volveríamos a llevar leggings, este año han vuelto con más fuerza que nunca y hemos vuelto a caer rendidas ante su comodidad y estilo. Y hablando de tendencias del invierno que está por arrancar en unas horas, las lentejuelas van a ser al invierno lo que los cuadros vichy en verano.

No hay duda de que en las próximas semanas la tendencia irá a más y en las tiendas todas estas prendas se están agotando rápidamente. Si en el saco metemos unos leggings negros efecto tipazo, estos de Zara con lentejuelas son acierto más que seguro. Y Tamara Falcó los ha combinado con una blusa satinada negra que es perfecto para irnos de fiesta.