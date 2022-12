Vicky Martín Berrocal se va de excursión a Pedraza con el abrigo elegante de Zara que mejor queda con New Balance

Si ayer era Sara Carbonero la que nos dejaba un estilismo perfecto en chándal (elegante) para los días más fríos del invierno, hoy es Vicky Martín Berrocal que se ha escapado a Pedraza de excursión, la que nos dice que este abrigo elegante de Zara se lleva con sus New Balance favoritas. Porque acaba de empezar el invierno, y aunque estamos a punto de terminar el año con unas temperaturas de lo más primaverales, Vicky nos deja claro que cuando vuelva el frío de verdad a Madrid, este look a capas va a ser nuestra salvación. Porque si las botas muy altas de Paula Echevarría y Carmen Lomana son tan tendencia como las botas UGG mini, las New Balance de Vicky Martín Berrocal están en el zapatero de las chicas que más saben de moda. Y todo con un abrigo de lana de Zara de la colección con Kaia Gerber. Kaia x Zara está inspirada en el minimalismo y la estética propia de los 90 con una paleta de colores sutiles con especial protagonismo para gris, negro, blanco, azul marino o camel, sin renunciar a matices más especiales y llamativos. Se trata de una colección de hasta 30 piezas de, como bien apuntan desde la firma gallega, los bautizados como “nuevos clásicos”, siluetas atemporales que han sido reinterpretadas y adaptadas a los códigos actuales. Y Vicky Martín Berrocal ha caído rendida.

Para combinar este abrigo de Zara, Vicky Martín Berrocal ha optado por un look a capas de esos que solo pueden lucir a la perfección las expertas en moda como ella. Abrigo de Zara, blazer de pana de Mango, camiseta blanca, vaqueros de madre de Zara, sus New Balance favoritas y una gorra de Balenciaga para darle el toque más glamuroso.

Abrigo con lana, de Kaia x Zara (109 euros)

Abrigo lana. FOTO: Zara

Un abrigo largo de Zara confeccionado en tejido con mezcla de lana. Cuello solapa y manga larga con hombreras con bolsillos con solapa en delantero y de vivo en pecho con bajo con abertura en espalda y cierre frontal con botones ocultos en solapa.