Las españolas que mejor visten como Rocío Osorno se han enamorado de esta bomber de Zara para llevarla con botas muy altas

Quedan 4 días para que termine el año y Cristina Pedroche lo sabe. Adiós 2022, hola 2023. Ya no hay marcha atrás. Y Rocío Osorno, que se ha convertido por mérito propio en una de las españolas mejor vestidas de este año, solo lo puede acabar con otro lookazo de esos que enamora a todas sus seguidoras y hace que la prenda se agote. Como no podía ser de otra manera, estamos hablando de esta bomber de Zara que ya se ha convertido en la última prenda viral de 2022, y que Rocío Osorno convierte en elegancia y en necesidad con las botas muy altas. No sabemos si pedirla a los Reyes Magos porque hemos sido muy buenas o esperar que Marta Ortega la ponga en las rebajas de invierno. ¿Cuándo empiezan las rebajas de Zara? De momento, el grupo Inditex no ha hecho anuncio oficial sobre su periodo de rebajas de este invierno 2023, pero siguiendo el patrón de todos los años, empezarán el Día de los Reyes Magos. Es una las más esperadas y una de las que se hace más de rogar, por lo que el día 6 de enero a las 20:00 horas en la App y a las 21:00 en la tienda online ya estarán disponibles los descuentos. Unas rebajas que llegarán a las tiendas físicas el día 7 y que se alargarán hasta el 7 de marzo. ¿Preparando el carrito? Nosotras estamos rezando para que la bomber estampada de Rocío Osorno no se agote y sea una de las prendas elegidas para el descuento.

Pero no solo Rocío Osorno ha caído rendida con esta bomber estampada multicolor de Zara, es una prenda que se ha vuelto viral en Instagram y que ya le hemos visto a otras influencers como Mariana Diez que la combinó con unos pantalones verdes metalizados o Ana State Beauty que la ha combinado con vaqueros.

Pero sin duda, nosotras hemos amado la forma de combinarla de Rocío Osorno con vestido lila, medias, botas muy altas y lazo en el cabello, para hacerla elegante.

Bomber oversize con lana, de Zara (79,95 euros)

Bomber oversize de lana. FOTO: Zara

Se trata de esta bomber de Zara, amplia confeccionada con tejido en mezcla de lana con bolsillos en delantero y bajo acabado en elástico con acabados en rib combinados a contraste. ¿Puede ser más bonito y colorido el estampado? Nosotras nos hemos enamorado para todos nuestros looks de este invierno 2023.