Para empezar 2023 solo necesitamos el mono de terciopelo de Sara Carbonero que hace ‘match’ con todas nuestras botas cowboy

Sara Carbonero es la reina de los looks más casuals y slow. De eso no tenemos ninguna duda. Pero para terminar este 2022 nos lo ha vuelto a dejar claro en su cuenta de Instagram al enseñarnos uno de los uniformes de su Navidad. Si el otro día nos creaba la necesidad de tener en nuestro armario un chándal elegante como el suyo, o un look calentito del que se van a enamorar hasta los Reyes Magos, hoy nos vuelve a recordar que necesitamos este mono verde de terciopelo en nuestro armario. Si el terciopelo es tendencia, el mono de Sara Carbonero está en el cielo de la moda y de todas las tendencias de otoño. Es de su marca, Slow Love y encima está ya súper rebajado. ¿Qué más se puede pedir? Tenerlo yo en nuestro armario. El terciopelo se reinventa, año tras año y temporada tras temporada, confirmando su aura magnética y su carácter atemporal. De origen oriental, este tejido cuyo nombre en francés, velours, proviene de villosus (velludo, en latín), se ha extendido con el paso de los años a Italia antes de dar el salto a otros países europeos. Dior, Valentino, Fendi, Chanel, son muchas las casas de Alta Costura en haberle rendido homenaje, y ahora es Sara Carbonero la que nos hace necesitar un mono de terciopelo como el suyo de Slow Love para pasar todo este invierno 2023 luciéndolo sin para en todos nuestros looks.

El tejido del terciopelo es el más suntuoso y suave. Hay mil y una forma de interpretar la tendencia del terciopelo –una de las modas de invierno que vas a querer tener en tu vestidor–, pero ahora solo pensamos en un mono verde de terciopelo como el de Sara Carbonero para combinarlo con todos nuestros jerséis y botas cowboy favoritas.

Sara Carbonero celebrando la Navidad en familia. FOTO: @saracarbonero

Mono de terciopelo, de Slow Love (59,99 euros)

Mono terciopelo. FOTO: Slow Love

Isabel Marant, para su colección otoño-invierno 2021, sugirió un jumper en terciopelo negro que combinó con botas metálicas. Ahora llega Sara Carbonero con este mono verde de terciopelo, camiseta transparente y botines negros para volver a elevar el terciopelo a tendencia de invierno 2023.