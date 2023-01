A los Reyes Magos le pedimos el cárdigan (rebajado) de María Pombo que necesitan las chicas más pijas de Madrid para el invierno 2023

Queda un día para que los Reyes Magos pisen los hogares de toda España y dejen sus regalos de Navidad, como cada año, el 6 de enero. Nuestro deseo para este año, está claro, nos hemos portado muy bien y después de que Cristina Pedroche diese el gran mensaje de las campanadas, nosotros solo pedimos que las rebajas de invierno 2023 pasen por nuestro hogar para dejarnos el jersey más bonito de María Pombo y que queremos combinar con todos nuestros looks de invierno. De esta manera, soportar el frío de Madrid, será mucho más fácil y estiloso.

Las influencers no paran de dejarnos grandes looks a lo largo del año y después de descubrir elegir los mejores estilismos para entrar el año, nos dejan fichajes que necesitamos en nuestro armario. Aunque de manera oficial las rebajas de invierno 2023 no empiezan hasta el 7 de enero, ya podemos hacer los primeros fichajes (en Zara también con este truco que hemos aprendido en TikTok). Pero, ¿te contamos un secreto? Este jersey que propone María Pombo para el invierno 2023 ya está rebajado y además, al 50% en Springfield.

María Pombo parece que sabe que los jerséis son nuestra perdición y nos hemos enamorado de este cárdigan rojo de las rebajas de invierno 2023 de Springfield. Se trata de un cárdigan de manga larga con volumen, con cuello alto, de punto grueso, con cierre de cremallera en el delantero con anilla metálica, con canalé en el cuello en los puños y en el bajo. Sin duda, la nueva pieza que necesitan en su armario las chicas más pijas de Madrid y que no tardará en copiar Victoria Federica o Sara Carbonero para sus looks de invierno.

Cardigan Ruby Red, de Springfield (24,99€)

Cardigan Ruby Red FOTO: Springfield

Es el momento de fichar los mejores descuentos para disfrutar de looks perfectos durante toda la temporada. María Pombo, gracias por este fichaje que seguro que será un básico en nuestro armario.