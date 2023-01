Al invierno 2023 solo le pedimos unos pantalones de piel como los de Paula Echevarría que son más elegantes que un traje con botines

Paula Echevarría se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo para empezar el año. Y es que si el otro día nos enamoraba con el vestido de plumas de nochevieja, ayer nos volvió a dejar claro que este invierno necesitamos unas botas muy altas de esas por encima de la rodilla para ser la más fashion de nuestra ciudad. Y esta vez las botas muy altas de Paula Echevarría están muy rebajadas y nosotras se las vamos a pedir a los Reyes Magos. Pero no solo eso, en este cuarto día que llevamos de enero y del año, la actriz asturiana nos ha hecho enamorarnos de los pantalones de piel más elegantes de su marca para llevar con botines y que estilizan más que un pantalón de piel. Un look de su firma Space Flamingo que de momento no tiene descuento por estas rebajas de invierno 2023. Pero si hay una tendencia que vuelva cada invierno al armario de las mujeres que mejor visten, ese es el pantalón de piel. ¿Qué prendas estarán de rebajas en Zara? Aquí os lo contamos para ver si podéis conseguir un pantalón de piel como el de Paula Echevarría para vuestros looks de invierno.

Los pantalones de piel se convierten en perfectos sustitutos del eterno vaquero cuando llega el frío y Paula Echevarría nos ha dejado muy claro que este pantalón de piel hace que hasta un estilismo con jersey calentito se convierta en el más elegante de enero. Y para muestra, un botón.

El pantalón de piel, tanto en su más reconocible color negro como en versiones coloristas, se ha impuesto desde el pasado invierno, erigiéndose como absoluto imprescindible. Y Paula Echevarría tiene claro que lucirlos con este jersey a contraste es la clave del estilismo.

Pantalón militar polipiel, de Space Flamingo (210 euros)

Pantalón militar polipiel. FOTO: Space Flamingo

Un pantalón de corte recto en polipiel negro con alsos bolsillos laterales con tapeta y botón y botones personalizados.