El chaleco de María Pombo es el que las chicas más pijas van a llevar con pantalones cargo de tiro bajo y botas cowboy

María Pombo ha vuelto. Y es que hace días que la influencer por excelencia de nuestro país no nos dejaba ningún look para copiar, y esta vez lo ha hecho con su estilo más casual que siempre conquista a sus seguidoras. Porque amiga, para terminar el año, los chalecos han vuelto a nuestras vidas. Si el otro día era este chaleco de Zara navideño de Rocío Osorno o el de Nuria Roca, hoy es María Pombo la que dice que las chicas más pijas van a llevar este chaleco acolchado de Himba con pantalones cargo de tiro bajo y botas cowboy. Bueno, lo de las botas cowboy lo añadimos nosotras porque no se leen los pies en la fotografía de Stories, pero nosotras apostamos por este tipo de calzado, que con las botas muy altas como las de Paula Echevarría o las UGG mini más virales, son la gran tendencia para vestir nuestros pies este invierno 2023. Porque si Sara Carbonero lleva el chándal más elegante o el look que va a enamorar a los Reyes Magos, nosotras queremos el chaleco más pijo de María Pombo. Que ya sabemos que ella representa como nadie el estilo Cayetana más casual.

Porque si el chaleco sastre y el de punto vuelve a ser máxima tendencia esta temporada, este de María Pombo es todo lo que necesitamos para empezar el 2023 en familia, con estilo y a la vez, muy calentita. Porque si el chaleco se ha convertido en la prenda viral más inesperada de esta temporada, cuando veas el de la nueva colección de Himba vas a sentir un flechazo de amor profundo. Detrás de esta marca están María García de Jaime y Tomás Páramo, la pareja de influencers del momento en España. Himba, la nueva marca de ropa creada por este joven matrimonio y que, desde ya, ha conquistado a las chicas que mejor visten de Madrid y Sevilla. Una marca que tiene los mejores básicos para toda la vida y además, están diseñadas y fabricadas en España y con tejidos de la mejor calidad.

María Pombo con chaleco pijo. FOTO: @maríapombo

Chaleco Boitumelo verde reversible, de Himba (139,95 euros)

Chaleco jacquard. FOTO: Himba

Un chaleco reversible en jacquard de algodón, viveado en contraste en el interior y que como ha demostrado María Pombo es perfecto para llevar con un look más casual hasta con uno más elegante.