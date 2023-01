Carmen Lomana tiene claro que este invierno las botas se llevan por encima de la rodilla con vestidos muy cortos

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, y sin ningún lugar a dudas, ya es la reina de las botas muy altas este invierno 2023. Pero no está sola, también Paula Echevarría o Mariló Montero nos han dejado claro esta temporada que las botas serán altas (o muy altas) o no serán. Pero Carmen Lomana ha ido un paso más allá y ha apostado por las botas mosqueteras o OTK que tanto habíamos llevado en nuestra adolescencia. Y aunque no queramos, las vamos a volver a llevar esta temporada porque el imperio de las botas altas OTK vuelve a alzarse con fuerza. Quizá las conozcas como mosqueteras, nombre heredado del cuerpo de mosqueteros de la guardia, nacido en 1622, o tal vez te suenen más porque Julia Roberts las hizo eternas en “Pretty Woman”, y estamos seguras que alguna vez en tu vida has llevado algunas. En 2018 gozaron de una inmensa popularidad, y en los últimos años Jennifer Lopez ha sido su gran defensora. Y en nuestro país, Carmen Lomana nos vuelve a demostrar que puede ser elegantes a cualquier edad.

Que los vestidos cortos se llevan con botas muy altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora es Carmen Lomana la que nos demuestra que los vestidos muy cortos con botas muy altas son tendencia a cualquier edad.

Porque las botas por encima de la rodilla con vestidos o faldas cortas es la fórmula que más repiten las mujeres que más saben de moda en invierno, cuando las temperaturas son más bajas. Y Carmen Lomana nos ha demostrado que da igual que tengas 30 o 50 años para llevarlas.