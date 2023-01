Cómo vestirán las invitadas de boda este 2023: tendencias y colores de que llevarás este año

Ya estamos en 2023 y tenemos que empezar a plantear nuestro calendario de eventos del año. El pasado año tuvimos muchas bodas de celebrities y nuestras influencers favoritas nos deleitaron con grandes looks que marcaron un antes y un después en las invitadas de bodas. Pero, este año, aunque no se casará Tamara Falcó (por ahora) estamos seguros que tendremos las tendencias perfectas para invitadas y tenemos que empezar fichándolas (como las rebajas de Zara) y no dejar todo para última hora. Tenemos que inspirarnos en Paula Echevarría o Carmen Lomana para ser la mejor vestida y derrochar elegancia allá por donde vayamos.

Las tendencias en invitada para este nuevo año llegan llenas de color (como si de Agatha Ruiz de la Prada se tratase) y es que uno de los colores del verano, que ya nos lo adelantó Rocío Osorno con su primer look en las playas de Tenerife, se convertirá en el color estrella de la temporada y los vestidos perfectos vendrán con terciopelo, capas y volúmenes. Aunque, como siempre, hay para todos los gustos y te puedes convertir en la invitada perfecta sin seguir las tendencias pero, te contamos lo que más veremos, este año, en las bodas más esperadas.

Terciopelo para las bodas de invierno

Las bodas de invierno tienen algo a su favor y es que más es más, es decir, se puede llevar vestido, abrigo, capa y todo lo relacionado para convertirte en la mejor vestida. Pero, si hay un tejido que siempre triunfa y que ganará este año, es el terciopelo, ya sea en tu vestido o complementos.

Las capas

Rocío Osorno ya lo dijo antes de acabar el 2022, las capas serán el must de la temporada y así se cuela entre las tendencias de invitada con la que podrás marcar la diferencia.

Espaldas al descubierto que nunca fallan

Serán tendencias en novias y en invitadas, las espaldas descubiertas dan un toque sexy y discreto a un look que puede ser el de la mejor vestida.

El verde será el color del verano

Este color desatará la histeria colectiva este verano y será el más visto entre las invitadas de las bodas de la temporada más calurosa. Eso sí, te puedes inspirar en Kate Middleton para elevar tu look a todos los niveles.

Volúmenes para marcar la silueta

Maxi lazos, faldas con mucho volumen, cinturas muy marcadas o mangas abullonadas son algunas de las tendencias en volumen que podremos ver en los vestidos de invitada, que vuelven en 2023 y en versión mejorada.

En 2023, las invitadas perfectas seguirán las tendencias al pie de la letra pero, ¿serás tú la mejor vestida de tu próxima boda? Con este manual de tendencias serás la experta en moda que esperamos para este nuevo año.