Tamara Falcó no se casará en 2023 pero si que es la invitada perfecta a todas las bodas del año

Lo sentimos amigas, pero nosotras aún no hemos superado que Tamara Falcó no se vaya a casar en este 2023. Como diría La Vecina Rubia, nos hicimos ilusiones y todo nos estaba quedando precioso. Pero si el culebrón con Íñigo Onieva ya nos dejó en shock, ahora no podemos superar la historia de Tamara Falcó y Hugo Arévalo. Pero dejando el cotilleo más puro a nuestros compañeros de Egos, nosotras nos vamos a centrar en otro lookazo como invitada perfecta de boda de Tami. Porque da igual que sea una boda en primavera, verano, otoño o ahora en diciembre, que ella siempre es la más ideal. Y como queda claro en la imagen, tiene a quién salir, porque Isabel Preysler les ha inculcado esa elegancia a Tamara Falcó y Ana Boyer. Esta vez ha sido para la boda de Cristina Reyes, la estilista personal de Isabel Preysler, Tamara Falcó, Margarita Vargas y Lourdes Montes. Un enlace, que como no podía ser de otra manera, ha estado plagado de caras conocidos y lookazos que son todas la inspiración que necesitamos para las bodas en 2023.

Y para esta ocasión, Tamara Falcó a optado por un vestido a todo color de Pertegaz, ese diseñador que enamoró a la Reina Letizia en sus origines y del que aún sigue rescatando prendas de lo más especiales de su armario. Pertegaz es a la moda española lo que todas podemos desear. Y el vestido de invitada perfecta de la marquesa de Griñón es buen ejemplo de ello.

Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer en la boda de su estilista. FOTO: @tamara_falcó

Un vestido estampado de vidrieras que Tamara Falco ha elegido para esta boda de diciembre antes de Navidad. Pero no solo nos ha enamorado el estampado colorido, si no también el gran lazo a la cintura. Eso sí, en la web de Pertegaz no hemos encontrado el modelo es el mismo color de Tamara, si no en otros tonos. Aunque es igual de bonito.

Vestido estampado vidriera, de Pertegaz (1.340 euros)

Vestido estampado vidriera. FOTO: Pertegaz

Porque aunque Tamara Falcó no se vaya a casar en 2023, ya se ha convertido en la invitada perfecta de todas las bodas en 2022.