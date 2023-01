Tamara Falcó se va de escapada romántica al Polo Norte con el look que nosotras vamos a llevar a la nieve este invierno

Ya lo decía Olaf, “solo un acto de amor verdadero, podrá descongelar un corazón helado”. Y Tamara Falcó parece que se lo ha tomado al pie de la letra y se ha ido de escapada romántica hasta el Polo Norte para celebrar su reconciliación con Iñigo Onieva. Ni un nano segundo en el metaverso han tardado en empezar el año mostrando al mundo su amor, ojipláticas estamos amigas. Nosotras que eramos de las que defendíamos a la Tamara Falcó empodera y demostrando al mundo que se puede estar soltera, y no sola, y que da igual la edad que tengamos las mujeres que no nos hace falta casarnos. Pues nuestro gozo en un pozo, porque parece que nos han tomado bien el pelo a todos y ya vuelve a estar juntos y hasta con planes de boda.

Pero vamos a dejar la reconciliación de Iñigo Onieva y Tamara Falcó para nuestros compañeros de Egos y vamos a centrarnos en el look que ha elegido Tamara Falcó para irse al Polo Norte. Eso sí, o el cambio climático está en todo su apogeo o el estilismo de Tami es más postureo que efectivo para no pasar frío. Aunque nosotras tenemos claro que es un look perfecto para irnos a disfrutar de la nieve en España este invierno 2023. Y más ahora que podemos copiarle el estilismo en las rebajas de invierno.

Para esta escapada al Polo Norte, Tamara Falcó ha optado por lucir un chaquetón de esos que no dejan pasar ni un poco de frío, con capucha con pelo, camiseta blanca debajo y pantalones de efecto piel. Pero no solo eso, también ha llevado unas botas ápres-ski de esas que todas tenemos en nuestro armario y que si viene otra Filomena a Madrid, Tami podrá sacar a pasear por las calles de la ciudad.