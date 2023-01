¡Por fin! Primeras imágenes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras anunciar su reconciliación

La Navidad obró su particular “milagro” y el Año Nuevo comenzó para Tamara Falcó e Íñigo Onieva con una segunda oportunidad. La marquesa de Griñón escribió a su expareja en Nochevieja y, después de que este se presentara en casa de Isabel Preysler, se reconciliaron. Desde entonces, la aristócrata y el empresario no se han dejado ver juntos ante la opinión pública, pero por fin se ha despejado la duda sobre su paradero. Para celebrar de nuevo su amor, los tortolitos han organizado un viaje exprés hasta el Polo Norte, tal y como han desvelado a través de sus redes sociales.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de unas invernales jornadas en Finlandia desde el pasado Día de Reyes, y por fin se encuentran de vuelta en Madrid. El empresario ha querido avisar en su cuenta oficial de Instagram de que ya están de regreso, y la hermana de Enrique Iglesias ha compartido un romántico álbum en sus redes sociales, que se convierte en las primeras imágenes de ellos juntos tras su reconciliación.

¡Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos para ver las auroras, fue un fail, pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa”, ha escrito junto a la publicación.

La información de esta escapada romántica llega poco después de que se haga pública en “Harper’s Bazar” una entrevista con Tamara Falcó en la que desgrana algunos detalles sobre cómo se produjo su reconciliación con Íñigo Onieva. “Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Él tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre”, recordó la socialité.

Además, también reveló cómo se tomó “La reina de corazones” la reconciliación, y por lo visto, Isabel Preysler no termina de confiar de nuevo en Íñigo Onieva: “Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no”.