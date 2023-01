¿Qué es el zumping y cómo influye en tus emociones? Le preguntamos a una experta

¿Has escuchado alguna vez hablar de “el zumping”? Este término puede usarse para referirse a la acción de terminar de manera repentina y unilateral una relación de pareja, sin dar explicaciones ni aviso previo. Es un “ahí te quedas”. Esto se conoce comúnmente como “ser zumpeado” o “sufrir un zumping”. Por lo general, en las rupturas de pareja suele haber un diálogo previo donde se exponen los motivos que le han llevado a tomar esa decisión incluso, sucede a veces que en esa misma conversación se resuelven ciertos conflictos que hacen que la relación continue, dándose una nueva oportunidad. Con el zumping ocurre todo lo contrario, una de las partes toma la decisión y, sin dar explicaciones, corta la relación sin tener ninguna consideración con la que ha sido su pareja.

El zumping en las relaciones de pareja suele ser considerado como una práctica poco ética y puede causar mucho dolor y angustia a la persona que lo sufre. Al no dar explicaciones sobre los motivos de la ruptura la mente juega malas pasadas dando mil vueltas a los posibles motivos y culpabilizándonos de la situación. Es natural querer saber qué ha sucedido y buscar una explicación para lo que ha pasado. Sin embargo, es importante recordar que a veces las personas no están dispuestas o no saben cómo explicar sus motivos para terminar una relación. En cualquier caso, es importante que respetes su deseo de no proporcionar esa explicación y te enfoques en ti mismo. Si es tu caso y te encuentras en esta situación te vamos a dar los consejos que nos ha dejado Leila López Nieto, sexóloga y terapeuta de pareja en www.pasionterapia.com y autora del cuaderno de ejercicios “365 días de pasión con tu pareja”. ¡Toma nota!

1. Acepta la situación

Es normal sentirse triste y herido cuando te dejan de la noche a la mañana, pero es importante que aceptes la realidad de la situación. Drena la rabia y la pena, llora si te hace falta. Esto te ayudará a sanar y a seguir adelante.

2. Libérate de la culpa

Es fácil sentirse como si fueras el único responsable de la ruptura, pero es importante recordar que la decisión de tu pareja de terminar la relación fue unilateral. No te culpes por algo que no es culpa tuya.

3. Apóyate en alguien

Es importante que tengas alguien con quien hablar sobre tus sentimientos. Puedes hablar con un amigo, un familiar o con un terapeuta, en el caso de necesitar apoyo profesional. Esto te ayudará a lidiar con esta situación y a seguir adelante.

4. No intentes contactar con tu ex

Si él ha decidido tomar la decisión sin contar contigo corta completamente el contacto, no intentes seguir detrás solicitando explicaciones. Alguien que después de haber compartido tantas cosas contigo te deja sin una conversación previa no vale la pena. ¡Contacto cero!

5. Concéntrate en ti mismo

El zumping puede ser una experiencia difícil, pero también te da la oportunidad de centrarte en ti mismo y de aprender a manejar situaciones emocionales difíciles. Puedes aprovechar esta oportunidad para hacer cosas que te gusten y te motivan, como salir con los amigos o incluso apuntarte a practicar un nuevo hobby.

Puede ser una experiencia difícil de lidiar, pero con el tiempo y el apoyo adecuado, puedes sanar y seguir adelante. Es importante que recuerdes que siempre mereces ser tratado con respeto y consideración. Trata de quedarte con las cosas buenas de la relación, pero también recuerda que esta situación es una oportunidad para crecer y aprender sobre ti mismo y lo que deseas en una futura relación. ¡Cuídate!