La falda de tul de Carmen Lomana con el toque más español (y flamenco) es toda la inspiración desde Sevilla

Carmen Lomana no para, ni en fin de semana. Y es que la socialité ha viajado hasta Sevilla para asistir al desfile de Rocío Peralta en We Love Flamenco 2023 para apoyar la moda flamenca y más española que tanto le gusta. La reconocida empresaria de la moda sevillana, Rocío Peralta, ha desfilado con su firma en WLF, celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. La diseñadora ha apostado una vez más por una flamenca clásica, caracterizada por sus vestidos para la Feria y sus cuidados estilismos que complementa siempre con sus mantoncillos bordados. Y Carmen Lomana no se podía perder este desfile y desde el front row, nos ha dejado la máxima inspiración con su look con falda de tul que tanto le gusta y un chaleco de inspiración taurina. Y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana y nos lo ha vuelto a demostrar desde Sevilla.

Una falda de tul de lo más romántico que podríamos a cualquier evento para ser elegante y que siempre nos recuerda a la misma protagonista. En tejidos satinados, con prendas especiales, delicadas, femeninas y esa falda de tul que nos recuerda a Carrie en ‘Sexo en Nueva York’ y que nos ha robado a todas el corazón. En esta ocasión nos tenemos que centrar en la falda de tul que nos recuerda a la icónica falda que llevó Carrie Bradshaw en la introducción durante las seis temporadas. Este tipo de faldas, no solamente se encuentran en la Alta Costura, podrás localizar una prenda de este estilo en cualquiera de tus marcas favoritas. Y Carmen Lomana la ha lucido en negro, después de apostar por ella en los últimos meses en blanco y en color nude.

Carmen Lomana en el desfile de Rocío Peralta en We Love Flamenco 2023. FOTO: Javier Abad GTRES

¿Faldas de tul? Sí amigas, este tipo de tejido que tanto triunfó en los 2000 vuelve este invierno en diseños sugerentes y con estampados para todos los gustos. Si en verano empezamos a llevar vestidos de tul, este invierno 2023 es la confirmación de que necesitamos uno en nuestro armario. Y no lo decimos nosotras, si no las mujeres que más saben de moda como Carmen Lomana.