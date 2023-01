Los sábados de Lomana: Shakira, la culpa fue de la mermelada

Intensa semana para la Prensa y los medios de comunicación. Lo de Harry es la historia de cómo hacerse multimillonario liquidando a su familia, esa familia que le ha dado tantos privilegios que él aprovecha. Si tuviese un mínimo de coherencia debería renunciar a su título de duque de Sussex y a sus derechos al trono, que está en el quinto lugar. El libro que se acaba de publicar, se puso a la venta en España curiosamente antes de tiempo, filtrándose la parte más fuerte de su contenido que ha dado la vuelta al mundo. Harry, de momento, ya ha dado tres entrevistas donde el principito ha seguido soltando perlas y estupideces desde la frustración, el rencor y la rivalidad contra su hermano, porque no ha superado ser como él mismo se llama y así ha titulado el libro, ser el de repuesto. «Spare», en inglés.

Este chico está mal aconsejado. Lo supe desde la primera vez que habló en compañía de su mujer llamando racistas a su familia. La nefasta y aburrida serie de Netflix, con el mismo propósito de liquidar a la monarquía inglesa, se volverá contra él y su impresentable esposa Meghan Markle. ¿Con qué cara podrán ir a la coronación de Carlos III, su padre, el 6 de mayo? Conozco bien a los ingleses y no creo que perdonen esta forma de actuar. Su hermano, su padre y todos los miembros de la familia seguirán la misma táctica de su abuela Isabel II: «Nunca te quejes y nunca expliques». De momento, ya ha sido eliminado del guion de la ceremonia de la magna efeméride.

Pero el verdadero bombazo de la semana es, sin duda, la nueva canción de Shakira. Un proyecto junto a Bizarrap, el productor argentino de moda. Es una canción en su línea, pero con una letra devastadora.

La loba herida

No deja títere con cabeza, encendida en esta catarsis. Vacía, en una gran terapia, todo el sufrimiento que ha vivido en los últimos meses. Hay millones de mujeres del mundo que se han sentido identificadas con este alegato feminista. La letra de esta canción desprende rabia tras el abandono por parte de Piqué. Es una carta dirigida a él, en la que tampoco ahorra frases muy duras para su novia de 22 años, Clara Chía. De todo ese goteo de venganza mi estrofa preferida es: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda». Resume todo y miren que es difícil rimar la letra con Hacienda... El hecho de vivir permanentemente enfrente de tu suegra ya es de por sí solo tremendo. Algunos han criticado que se metiera con Clara, la novia de Piqué, «Clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tú». Shakira ha explicado este ataque porque entiende que el amor se puede terminar y separarse, pero no la mentira y la humillación. Piqué la metió en la casa familiar cuando ella no sabía que su suegra ya la conocía; por ese motivo la nombra, por hacer, según dice, de «alcahueta».

Hay un detalle muy doméstico, pero es el que hizo que Shakira sospechase de que alguien ajeno estaba entrando en la casa en su ausencia. ¿Saben lo que fue? Que desaparecía la mermelada. Alguien se la estaba tomando dado que ni ella ni Piqué la prueban. A las pocas horas de salir su nueva canción, ya tenía millones de reproducciones. Se comenta que puede ser la más escuchada de la historia.

Otra declaración de intenciones es cuando dice: «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», y ¡vaya que si va a facturar! Hace muy bien en sacar rédito económico del abandono tan mediático de su marido, esto será una ayuda para quitarse la deuda de Hacienda, y salir victoriosa y feliz de este año «horribilis». No ha necesitado psiquiatra haciendo una trilogía con tres canciones. La primera, «Te Felicito». Antes de acabar el año siguió aumentando el tono del mensaje hacia Piqué con «Monotonía» y mensajes como este: «Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo». La culminación de mensajes ocultos a Piqué en las letras de las canciones llega con esta última colaboración con Bizarrap. Esperemos que con esta trilogía termine su sutil venganza de loba herida.