Michelle Obama cumple 59 años: 7 looks con los que desafió a America

Michelle Obama es una de las mujeres más cotizadas del mundo y a su vez, una de las más comentadas. Desde que su marido Barak Obama fuese Presidente de los Estados Unidos de América, la primera dama protagonizó grandes momentos de la historia del país: desde pasar por la alfombra roja de los Premios Grammy hasta visitar a España y conocer a la Reina Letizia. Sin duda, ha sido una de las mujeres que más a defendido los derechos latinos en un país donde se les tenía olvidados y además, no dejó de sorprendernos con looks espectaculares, a la altura de expertas en moda (españolas) como Paula Echevarría y Rocío Osorno. Sin olvidarnos, de que uno de los grandes referentes en moda de nuestro país es la Reina Letizia que elige looks de lo más espectaculares para sorprendernos en cada una de sus apariciones públicas.

El próximo 17 de enero, Michelle Obama cumple 59 años y no cabe ninguna duda de que lo celebrará por todo lo alto y con un look que maravillará a todos sus fieles seguidores. Pero, mientras la Reina Letizia y el Rey Felipe VI se preparan para el funeral de Constantino de Grecia, nosotros hemos preparado una selección de estilismos con los que, la que fuese Primera Dama de Estados Unidos, desafió a América. Estos son los 7 looks de Michelle Obama que no decepcionan y que protagonizan (y mucho) en su trayectoria.

Michelle Obama en los Premios Grammy

En defensa de los derechos latinos con un look de dos piezas con el que brilló junto a Jennifer Lopez.

Michelle Obama junto a JLo en los Premios Grammy

Un traje blanco para simbolizar la libertad

El blanco es uno de los colores favoritos de Michelle Obama y lo usa mucho en trajes sastre combinado con un toque glitter.

Michelle Obama con traje sastre blanco FOTO: Henrik Montgomery/TT GTRES

Con estampado étnico y movimiento en su llegada a España

No se puede pisar suelo español y no llevar un look de lo más fresco: vestidos midi con gran movimiento para vivir veranos inolvidables en España.

Michelle Obama llegando a España FOTO: GJB ©GTRESONLINE

Con vestidos de Alta Costura para una recepción en la Casablanca

De corte palabra de honor y en color blanco. Así es como recepciona Michelle Obama al Primer Ministro de Singapur en la Casablanca, con un vestido firmado por Brandon Maxwell.

Michelle Obama con vestido de Alta Costura para cenar en la Casablanca FOTO: Douliery Olivier GTRES

Los looks de oficina (también) son para las Primeras Damas

Todo un clásico. Camisa, pantalón vaquero y abrigo de paño, un look de oficina que necesitaríamos copiar todos los inviernos.

Michelle Obama con look de oficina por las calles de NYC FOTO: TheImageDirect.com GTRES

Creadora de tendencias: abrigo largo con botas altas

En 2017, Michelle Obama ya llevaba las botas altas con abrigos a sus actos públicos.

Michelle Obama junto a su marido en la inauguración de la presidencia americana. FOTO: Hahn Lionel/ABACA USA GTRES

Amante del escote asimétrico

Es uno de los más favorecedores y la que fuese Primera Dama, lo sabe. Aprovechaba cualquier ocasión para llevarlo a los grandes eventos.

Michelle Obama

Sin duda, Michelle Obama ha sido una de las Primeras Damas más comentadas de Estados Unidos y desde Lifestyle La Razón le queremos desear un maravilloso 59 cumpleaños.