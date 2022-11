Michelle Obama rompe ‘tabúes’ sobre la menopausia: “La información es escasa”

Michelle Obama está a punto de lanzar su próximo libro ‘The Light We Carry’, que estará a la venta el 15 de noviembre. En el libro, la esposa del ex presidente de Estados Unidos, cuenta cómo se estabiliza en estos tiempos de ansiedad y cómo trabaja para superar el miedo al cambio y las dudas sobre sí misma de toda la vida. Con motivo de este lanzamiento, Obama ha concedido una entrevista a la revista ‘People’ en la que ha hablado sin tapujos sobre su experiencia en la menopausia, una fase de la salud de toda mujer que a menudo se descuida públicamente, con la esperanza de que se trate sin “tabúes”.

“Hay muchas cosas que no sabemos. No se habla mucho sobre la menopausia. La estoy pasando y sé que todas mis amigas la están pasando. Y la información es escasa”, dice Michelle a dicha revista.

A sus 58 años y pese a estar más en forma que nunca, Obama reconoce que “me doy cuenta de que no puedo esforzarme tanto como solía hacerlo. Eso no funciona para mí. Cuando me desgarro un músculo o tiro algo y luego estoy fuera. El tiempo de recuperación no es el mismo”. Y es que en esta etapa de su vida, decide enfocarse en los estiramientos y menos en el cardio: “Terminas equilibrando entre mantenerte lo suficientemente en forma y ser lo suficientemente amable con tu cuerpo para permanecer en el juego”.

Ya en el podcast que lanzó en julio de 2020, la ex primera dama reveló que, bajo la supervisión de su médico, usó una terapia de reemplazo hormonal para tratar sus sofocos. En cuanto a otros síntomas, Obama dice que se ha librado de cambios de humor importantes, pero no del aumento de peso. “Nunca solía pesarme. No estoy tratando de apegarme a los números, pero cuando estás en la menopausia, tienes este avance lento del que simplemente no te das cuenta”, cuenta en dicho medio.

Pese a todo ello y en general, la abogada se considera “bendecida” por su experiencia en la menopausia: “Creo que mi piel todavía se siente saludable. Mi cabello todavía está en mi cabeza. Estas son las cosas por las que tengo que contar mis bendiciones”.