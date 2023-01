El look definitivo de la reconciliación de Tamara Falcó es el de los pantalones que más estilizan con zapato de tacón cómodo

Parece que este miércoles los looks de nuestras celebrities van de cita en cita romántica. Si primero era Georgina Rodríguez la que nos dejaba su estilismo más sexy para una cena con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, ahora es Tamara Falcó la que se deja ver por las calles de Madrid por primera vez desde su reconciliación con Íñigo Onieva para irse de cita romántica los dos. Pero como era de esperar, el look de Georgina Rodríguez y el de Tamara Falcó, son la noche y el día. Y es que Tami es fiel a su estilo más clásico, elegante y básico que enamora a las chicas más pijas de Madrid hasta en las noches más frías en la capital. Dejando ya a un lado todos los vestidos de la venganza, Tamara Falcó se va de cena con Íñigo Onieva y el look definitivo de la reconciliación que nos deja la máxima inspiración para nuestros outfits para los días (o las noches) más frías de este invierno 2023. Porque aunque Paula Echevarría se ha apuntado a la moda de los pantalones de cintura vuelta que también le gustan a nuestra protagonista, esta vez, Tamara Falcó ha apostado por esos pantalones de terciopelo y pata ligeramente acampanada que son ideales y elegantes cuando bajan las temperaturas tanto.

Tamara Falcó sabe perfectamente como marcarse un look de lo más elegante y ser nuestra inspiración máxima para todos los días de invierno. Un estilismo de esos que podemos ver a diario paseando por la Calle Serrano de Madrid y que la marquesa lo sabe elevar al cielo de la moda. Desde el Polo Norte a Madrid para seguir derrochando amor.

Tamara Falcó de cena romántica con Íñigo Onieva en Madrid. FOTO: GTRES

Y es que Tamara Falcó ha combinado estos pantalones de terciopelo con pata ancha con un jersey negro básico, un abrigo marrón de pelo cortito y esos zapatos de tacón cómodo que tanto le gusta llevar a la marquesa en todas las épocas del año.