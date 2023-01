El vestido de la reconciliación de Tamara Falcó es de la firma española que tiene la Reina Letizia (y Leonor) en su armario

Del vestido de la venganza al vestido de la reconciliación, y no han pasado ni cuatro meses. Pero así reapareció Tamara Falcó anoche en ‘El Hormiguero’ para explicar su perdón a Íñigo Onieva, en el que ha tenido que ver mucho una frase decisiva de Isabel Preysler. Y eso que la ‘mami’ no ve con buenos ojos a Íñigo. Pero Tamara Falcó ha contado que la mentalidad del perdón le cambió el 28 de diciembre cuando escuchó a Isabel Preysler hablar con su hermana Chabeli. “El 28 pasó todo lo de mami y Mario, y llama mi hermana desde Estados Unidos. Mi madre hizo un comentario sobre tío Julio. ¿Y si nunca se han dado otra oportunidad y ahora tienen vidas totalmente distintas? Me dio que pensar ese comentario sobre el amor, dijo ‘no Chabeli, yo enamorada estaba de tu padre y me rompió el corazón. Por eso no le pude perdonar”. Y ahí empezó el perdón de Tamara Falcó a Íñigo Onieva, y para acudir a televisión ha lucido un vestido de la reconciliación en lila de una de las firmas españolas favoritas de la Reina Letizia que ayer mismo estrenó un vestido de las rebajas de Mango.

Un vestido lila con el cuello desbocado de la firma Maksu que bien podría estar en el armario de la Reina Letizia, pues esta marca made in Spain es una de las favoritas de la Reina y también la ha llevado la Princesa Leonor. Pero no solo eso, hace unos días también la llevaba Ana Boyer. Así que queda claro que Tamara Falcó y Ana también comparten gustos a la hora de elegir las marcas de ropa con las que llenan su vestidor.

Y en esta noche Tamara Falcó ha brillado más que nunca, enamorada, ilusionada y con ese brillo en los ojos que solo da el amor. Ha elegido vestido lila de largo midi con cuello desbocado y unas mangas holgadas que ha combinado con sus joyas de Tous y zapatos de Manolo Blahnik.