Los pantalones de terciopelo anchos de Mariló Montero son los que se llevan con botas altas en invierno

Mariló Montero nos sigue conquistando con sus looks en este inicio de año como ya hizo para dar las campanadas. Y es que la presentadora nos está dando lecciones de estilo tanto si tienes más de 50 años como ella o para mujeres de 30, porque no podemos negar que tiene estilazo. Da igual que sea con su estilismo de reina de las campanadas, con sus botas más altas en tendencia o con las cowboy que no se quita en su día a día. Unas botas que le encanta combinar con vestidos muy cortos o como ahora con leggings de efecto piel de esos que hacen tipazo a cualquier edad. Y hoy nos enamora con los pantalones anchos de terciopelo que cada invierno vuelven al armario de las mujeres que mejoro visten como Paula Echevarría que también nos ha dejado un estilismo casual perfectos con ellos. Pero está claro que da igual que tengas 40, 50 o 70 años, porque Carmen Lomana ya hace semanas que también ha incorporado las botas muy altas a su vestuario. Pero el estilismo que nos deja Mariló Montero es perfecto para este sábado de frío en la mayor parte de España, aunque eso sí, la buena noticia hoy en Madrid es que ha salido el sol y nos podemos ir a pasear con nuestros lookazos.

Los pantalones de pana, cuero o terciopelo se convierten en perfectos sustitutos del eterno vaquero cuando llega el frío y Mariló Montero es buen ejemplo de ello en su cuenta de Instagram. Por que el terciopelo nunca falta en la temporada invernal en el armario de las chicas y las mujeres más elegantes. Pero más allá de su carácter festivo, el terciopelo puede ser el perfecto compañero de looks casuales de invierno, completándose con un sencillo jersey de punto como ha demostrado la presentadora.

Mariló Montero con pantalones de terciopelo. FOTO: @marilo_montero

Unos pantalones de terciopelo con el bajo un poco acampanado en azul que Mariló Montero ha combinado con una camisa también azul y botas altas. Aunque eso sí, nosotras le pondríamos un jersey gordito encima para no pasar frío.