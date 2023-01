5 cortes de pelo con flequillo fáciles de peinar para 2023

Si algo tenemos claro en 2023 es que el flequillo ha vuelto y necesitamos un corte de pelo donde nuestro flequillo sea el gran protagonista, sin perder la esencial del corte. Aunque no siempre estamos de acuerdo con nuestro cortes cuando salimos de la peluquería, hay cortes de pelo que favorecen a todas las mujeres y no importa que tengas 20, 30 o 50 años. Aunque, hay que ser sinceros y si has decidido cortarte el flequillo, no necesariamente hay que hacerlo como ‘Emily in Paris’ en su última temporada, puedes desfilarlo, cortarlo o simplemente, incluirlo dentro de las capas de tu nuevo corte.

Combinaciones para lucir un flequillo perfecto, hay muchas. Pero, ¿son todos fáciles de peinar? Hoy, nos inspiramos en algunos looks hairstyle de influencers para describir cuales son los cortes de pelo (con flequillo) más fáciles de peinar en 2023 y con cual de ellos se quedan nuestras influencers y celebrities favoritas.

Melena con capas invisibles

Si tienes melena larga y quieres darle movimiento y personalidad a tu corte de pelo, puedes confiar en un look desenfadado con cortes casi imperceptibles y con flequillo a capas. Puedes inspirarte en Sara Carbonero e integrar tu flequillo en una melena ondulada y fácil de peinar.

Largo con flequillo a lo Emily Cooper

¿Te gustan los cambios drásticos? De un día para otro, decides continuar con tu larga melena y cortas el flequillo para dar un toque distintivo a tu look. No importa, este tipo de flequillo es de los más fáciles de manejar. Al no estar integrado en la melena puedes trabajarlo de forma individual y si lo pules con paciencia conseguirás un look ideal.

Un flequillo desfilado a media melena

Integra tu flequillo en tu media melena, al estilo Anna Padilla. Este tipo de flequillo es el que ha ido creciendo junto a tu corte de pelo y se ha convertido en el mejor aliado. Podrás peinarlo con ondas o liso, siempre perfecto.

Funde tu flequillo en un bob

Sin embargo, si eres como Marta Lozano que eligió el bob, es la idea perfecta si te gusta que el flequillo esté a la misma altura de tu corte. Se integrará perfectamente y parecerá que no tienes. Eso sí, si lo trabajas con ondas, notarás un pequeño cambio.

En pelo corto como el gran protagonista

La última de las opciones es cortar por lo sano y hacer protagonista a nuestro flequillo al más puro estilo Sonsoles Ónega. Es de los flequillos más cómodos y con este corte de pelo, evitarás peinarlo mucho (excepto si estás en televisión, todos los días, como la presentadora)

En 2023, dale un toque de aire fresco a tu look y confía en un flequillo perfecto para estar perfecta todos los días del año. Eso sí, toma la decisión correcta, después no hay marcha atrás.