Botines cowboy metalizados: cómo combinar la tendencia que arrasa en instagram y dónde ficharlos

Hablar de tendencias en plena ola de frío está muy bien, sobre todo cuando la tendencia de la que vas hablar se ha convertido en los últimos meses en la mejor aliada para elevar tus looks a la máxima potencia y hacer que tus pies puedan estar calentitos. No, no hablamos de las botas UGGs de Paula Echevarría, estamos hablando de los botines metalizados. Cuando escuchamos la famosa frase de ‘’vestirse por los pies’', no es más que pensar en el tipo de calzado que usaremos (o así lo entendemos), la idea de saber el tipo de calzado que nos hará brillar en todos nuestros looks, es algo que necesitamos controlar diariamente. Por ello, los botines siempre son la mejor elección y con ello, poder completar tu estilismo más trendy.

Desde hace un par de años, las botas altas y los botines cowboy se han puesto de moda y se ha convertido en uno de los calzados más recurrentes de la temporada (y cuando no es temporada también) ¿quién no tiene una amiga que usa los botines cowboy con vestidos cortos en verano? Además, nuestras influencers y celebrities favoritas no dejan de usar este tipo de calzado, si no que se lo digan a Mariló Montero que ha sido capaz de hacerlos virales en internet. Pero, de los creadores de las botas altas de colores radiantes, llegan los botines cowboy metalizados para crear looks brillantes con los que triunfar ahora y en los festivales de este verano. ¿Lo mejor? María F-Rubíes ya confía en ellos y nosotros sabemos dónde ficharlos.

Los catálogos de nuestras firmas favoritas se llenan de novedades todos los años para que las tendencias lleguen (de la forma más económica) a nuestros armarios y este es uno de los casos. Hay veces que necesitamos darnos un capricho y hacernos con piezas que pondrán en valor nuestro vestidor o, como en este caso, el zapatero. Nos hemos enamorado de esta tendencia y hemos fichado estos botines cowboy metalizados en piel de Zara para que nuestro look llame la atención de los demás y podamos conseguir un resultado impactante. Así es como nuestros estilismos arrasarán en invierno y nos harán soñar en verano, cuando lleguen los festivales de música.

Botín cowboy metalizado piel, de Zara (79,95€)

Si lo que verdaderamente quieres es brillar con esta tendencia, los botines cowboy metalizados son el mejor fichaje que podrás hacer este año. Serás la más trendy de tu grupo de amigas y te convertirás en la experta en moda que estabas esperando.