9 tendencias de nueva colección de Mango y Zara que te harán olvidarte de las rebajas

Comienzan los nuevos looks de la temporada y estamos deseando brillar con cada uno de ellos por las calles de nuestra ciudad. Desde que empezase el año, solo hemos pensado en las rebajas de invierno 2023 y las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas, han pasado un poco desapercibidas. Sin embargo, esta temporada, veremos prendas que necesitamos en nuestro armario como el pantalón pitillo, los plumíferos, jerséis y hasta, mocasines que podrán hacer que nuestro look sea un éxito. Hay tendencias que nunca se olvidan y prueba de ello, la tienen nuestras celebrities como Paula Echevarría que no deja de sorprendernos con estilismos que nos inspiran día a día.

Pero, si algo hemos aprendido en estos últimos años, es que las tendencias siempre vuelven y que nuestras firmas de confianza, saben como llevarla a las calles. Hace unos días hacíamos los primeros fichajes (en tendencia) de la temporada y ahora, buscamos esas tendencias en Mango y Zara para trasladarlas a nuestros looks. Por ello, entramos en los catálogos de las firmas low cost para fichar 9 tendencias de la nueva colección de Mango y Zara que nos harán olvidarnos de las rebajas ¿Estás preparada para protagonizar los primeros lookazos de ‘New Collection’ de la temporada?

Americana traje entallada, de Mango (49,99€)

Los trajes masculinos serán ideales para combinar el estilo casual con el work style.

Americana traje entallada FOTO: mango

Jersey lana trenzado, de Mango (45,99€)

Un básico que nos acompañará en nuestros looks de invierno para soportar el frío.

Jersey lana trenzado FOTO: mango

Anorak acolchado capucha, de Mango (75,99€)

Los abrigos acolchados se renuevan y serán más finos para poder llevarlos en primavera

Anorak acolchado capucha FOTO: mango

Mocasín piel hebilla, de Mango (49,99€)

El calzado estrella llegó para quedarse otra temporada más y lo llevaremos con calcetines blancos.

Mocasín piel hebilla FOTO: mango

Pantalón recto efecto piel, de Mango (35,99€)

La tendencia de efecto piel se queda una temporada más y seguirá siendo de las más vistas.

Pantalón recto efecto piel FOTO: mango

Botín cowboy metalizado piel, de Zara (79,95€)

El toque de color estará en el calzado y vestiremos looks sencillos donde marcaremos la diferencia.

BOTÍN COWBOY METALIZADO PIEL FOTO: zara

Blazer cruzada estructura, de Zara (49,95€)

Siguiendo las tendencias este tejido vuelve una temporada más a llenar de glamour nuestros outfits.

BLAZER CRUZADA ESTRUCTURA FOTO: zara

Mono satinado hebilla, de Zara (29,95€)

El tejido satinado nos acompañará en 2023 y también los veremos en monos, según confirma Zara.

MONO SATINADO HEBILLA FOTO: zara

Chaleco denim TRF rayas, de Zara (22,95€)

No hay nueva temporada sin el tejido vaquero y este año, lo veremos en chalecos de lo más sofisticados.

CHALECO DENIM TRF RAYAS FOTO: zara

Ficha las primeras tendencias de las nuevas colecciones de Mango y Zara y llena tu armario de nuevas prendas que lucirás durante todo el año.