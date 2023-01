Conviértete en una Cenicienta moderna con estos zapatos de Mango que tiene María Fernández-Rubíes y con los que serás la invitada del año

Ser la invitada perfecta en el 2023 será mucho más fácil si seguimos la inspiración de nuestras influencers y celebrities favoritas. Tras los deseos que pedimos durante las campanadas de Cristina Pedroche y con la gran lista de propósitos para 2023, entre ellas, hacer deporte y cuidarnos, ha llegado el momento de pedir a los Reyes Magos, los zapatos más bonitos de la temporada y aunque no están contemplados en las rebajas de invierno 2023, hemos sido buenas y nos lo merecemos para ser la invitada perfecta en nuestras próximas bodas.

Es el momento de convertirse en una Cenicienta moderna e inspirarnos en el look de María Fernández-Rubíes para llevar nuestras mejores galas a la próxima boda que tengamos. Aunque Mango ya tenga algunos de sus productos en su catálogo de rebajas de invierno 2023, aún no han dado comienzo las rebajas de forma oficial y estos zapatos Cenicienta (de los que también se enamoraría Anabel Pantoja) no están rebajados pero ya se han convertido en un imprescindible del invierno 2023.

María Fernández-Rubíes, se ha decantado por estos zapatos de vinilo con tacón de Mango para un look confy de punto con el que estar cómoda, será lo más importante. Además, esta temporada podrías elegir estos zapatos Cenicienta para dar un toque chic a nuestros looks de invierno 2023 o combinar con tus looks de invitada. Piensa que podrás ser la más elegante de tu próxima boda con esta propuesta de Mango que replica los zapatos joya de Roger Vivier, aunque estos cuestan menos de 50 euros.

Zapato vinilo tacón, de Mango (49,99€)

Zapatos vinilo tacón FOTO: mango

Sin duda, María Fernández-Rubíes (esté embarazada o no) es una de las influencers que mejor viste de las chicas de Madrid y estamos deseando ver como incluye estos zapatos de Mango en sus próximos estilismos de invitada perfecta. ¿Te atreverías a llevarlos tú?