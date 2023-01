Los vaqueros blancos de Zara se llevan en invierno como Rocío Osorno con cárdigan lila de punto grueso

Rocío Osorno no deja de crearnos necesidades de moda, eso es un hecho. Y ahora lo acaba de hacer con estos vaqueros blancas que podemos encontrar en las rebajas de Zara y un cárdigan lila de punto grueso de Zara también de rebajas. Porque hay muchos abrigos de invierno, pero no todos tan bonitos como este de la marca estrella de Inditex que nos va a hacer el look por completo. Si un pantalón blanco es la prenda estrella por excelencia que no puede faltar en el armario de las mujeres que mejor visten cada invierno, este de Rocío Osorno es perfecto para nuestros looks hasta en plena hora de frío y los podemos encontrar en las terceras rebajas de Zara. Y aunque la influencer sevillana lo ha combinado con un un estilismo más abrigadito con un cárdigan de punto gordo, también quedaría perfecto con un look de noche con un vestido muy corto como el de Georgina Rodríguez, los zapatos cómodos de la Reina Letizia o el look de Victoria Federica.

Y para chicas de enero, Rocío Osorno o Amelia Bono con su el jean favorito para todas las épocas del año que es el blanco. Sí, estamos hablando de ese pantalón blanco ancho que todo el año es un must en el armario de las que más saben de moda y la diseñadora andaluza tiene claro que no pueden faltar en su armario de invierno 2023, aunque aún sea para combinarlos con un top más de noche o un jersey de día. ¿Aún no tienes un pantalón blanco en tu armario? Pues aprovecha las rebajas de invierno 2023 y hazte con el uniforme.

Stories de Rocío Osorno con look de rebajas. FOTO: @rocioosorno

Cárdigan lila de punto grueso, de ASOS EDITION (74,89 euros)

Cárdigan lila. FOTO: Asos

¿Puede ser más bonito este cárdigan? Nosotras creemos que no. Y además le da el toque de color a unos vaqueros blancos.