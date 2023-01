Culpamos (muy mucho) a Amelia Bono de necesitar esta chaqueta de borreguito de Pull&Bear para ser fashions sin morirnos de frío

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer, crearnos una necesidad de moda de esas que necesitamos un nuestro armario urgentemente. Y estamos hablando de esta sobrecamisa de borreguillo de Pull&Bear que no está de rebajas, pero nos da igual porque no puede ser más perfecta para este frío que está azotando a España esta semana. Y Amelia Bono la ha elegido para combinarla con unos pantalones blancos por las calles de Madrid. Pero no solo la hija de José Bono, también Victoria Federica nos ha dejado claro que todas necesitamos una chaqueta de borreguito en nuestro armario para este invierno 2023. Una chaqueta que Amelia Bono ha combinado con unos pantalones blancos pero que también se podría combinar con unos pantalones pitillo como los de Paula Echevarría o Georgina Rodríguez o con un estilismo como el de la Reina Letizia con jersey parisino de rebajas.

Estos abrigos y chaquetas de estética setentera suponen un híbrido entre la cazadora de cuero y los abrigos de borreguito y son perfectos para lucir los días de frío sin perder un ápice de estilo. Y Amelia Bono ya ha dado muestra de ello por las calles de Madrid. Las chaquetas y abrigos de borreguito son una constante en el armario invernal desde hace décadas, pero este año han vuelto aún con más fuerza al armario de las que más saben de moda para elevar sus estilismos más casuals.

Además, las chaquetas de borreguito se han consagrado, junto a las chaquetas bomber de estilo varsity, como una de las búsquedas de moda más realizadas de la temporada, tal y como indica Lyst, especialmente en sus versiones de pelo sintético o de estilo aviador. La demanda para los abrigos largos de borreguito también ha crecido un 21% intersemanal en el último año. Y nos encanta que Amelia Bono la ha combinado con unos pantalones blancos y zapatillas Adidas.