Necesitamos la bomber de Amelia Bono para nuestros looks más desenfadados

La temporada de frío está aquí y más presente que nunca. Si estás en Madrid, estarás leyendo esto con cero grados y esperemos que puedas taparte con una buena manta o encender la chimenea, porque la temporada, lo requiere. Pero, si algo nos encanta del invierno son los looks con los que nos sorprenden nuestras influencers y celebrities favoritas. Los combinaciones que hacen, son increíbles y muy apetecibles. En 2023, parece que se han propuesto ser las más comentadas de las redes sociales y saben como hacerse eco de cada una de sus apariciones públicas, ya sea con los mocasines de Rocío Osorno, las botas UGG de Paula Echevarría o el chándal gris de Sara Carbonero, hay para todos los gustos y sabemos que, en esta temporada, triunfará la inspiración de nuestras famosas.

Pero, en este caso, no hemos podido dejar de pensar en Amelia Bono, que se ha ido de fin de semana en familia y ha recuperado una de sus prendas favoritas de esta época, la bomber reversible que fichó hace dos temporadas en Zara (y que ahora no está disponible ni en rebajas). Pero, esta cazadora es pura inspiración y la podría lucir hasta Carmen Lomana con sus botas altísimas para ir al trabajo. Sin duda, lo que no falla, esta temporada, son las prendas acolchadas y Amelia Bono nos ha creado la necesidad con esta bomber.

Amelia Bono con la bomber reversible de Zara FOTO: @ameliabono

Como os hemos dicho, esta bomber no pertenece a esta temporada, con lo que ha sido imposible buscar la forma de hacerse con ella. Pero, tras descubrir la chaqueta acolchada reversible de Zara en color caqui, hemos encontrado una muy parecida para que podáis copiar el look de la celebrity. Se trata de la chaqueta acolchada cálida de Uniqlo, una prenda diseñada para aislar de frío y mantener el calor corporal de forma constante. No es la misma, pero podrás recrear uno de los looks de street style más icónicos de Amelia Bono.

Chaqueta acolchada cálida, de Uniqlo (59,90€)

CHAQUETA ACOLCHADA CÁLIDA FOTO: Uniqlo

Ahora sí, después de fichar tu nuevo look de invierno, solo debes pensar cuándo la estrenamos para marcar la diferencia.