Victoria Federica deslumbra en el desfile de Dior en París con un look de lo más empoderado con chaqueta militar

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer, y es que acaba de deslumbrarnos con el look que se ha marcado para asistir al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París junto a su padre, Jaime de Marichalar. Que tiemble ‘Emily en París’ que ha llegado Victoria Federica un año más. Otro look de Victoria Federica en un desfile de Alta Costura de Dior. Y es que la joven ‘royal’ es ya una fan incondicional de la primera fila de la ‘maison’ francesa. El pasado año fue una de las invitadas estrella al desfile de la Colección Crucero 2023 que la marca de moda italiana hizo en la Plaza de España de Sevilla, donde no estuvo invitada Carmen Lomana, y ahora ha viajado a París para no perderse nada de las nuevas propuestas de Maria Grazia Chiuri junto a su padre y un estilismo de esos que derrocha clase y elegancia a su edad. Y es que no veíamos a Vic desde hace una semana junto a la Reina Letizia en Atenas en el entierro de Constantino de Grecia.

Para esta mañana de invierno en París, Victoria Federica ha optado por lucir un estilismo de lo más empoderado con ese toque masculino y elegante que tanto nos gusta. Y una vez más, ha optado por una chaqueta de estilo goyesco de Dior que ha combinado como toda una ‘insider de moda’ para brillar de nuevo en la capital del amor.

Victoria Federica en el desfile de Dior en París. FOTO: @vicmabor

Pero además de su look, Victoria Federica ha querido mostrarnos a través de sus Stories de Instagram que está acompañada de su padre, por los rumores de los últimos días. Pero sin duda, nosotras nos quedamos con el estilismo de Vic que es perfecto para copiárselo para ir a la oficina este invierno.

Porque Victoria Federica ha combinado a la perfección una chaqueta de estilo goyesco com pasamanería y ribete trenzado por toda su silueta ceñida y ligeramente recortada. Una prenda exterior que ha combinado con una camisa blanca debajo, pantalones de vestir y el mítico bolso de Dior.